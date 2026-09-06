Đổ xô xếp hàng check-in ở 35 Tràng Tiền
Sau thông tin thương hiệu Kem Tràng Tiền dừng phục vụ tại địa chỉ quen thuộc từ ngày 15/9, nhiều bạn trẻ cùng gia đình tranh thủ tới 35 phố Tràng Tiền. Xếp hàng mua kem có khi chỉ là việc phụ, đông đảo người dân và du khách muốn lưu lại những tấm hình kỷ niệm tại địa chỉ in hằn trong tâm trí nhiều thế hệ.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong , tối 5/9, nhiều bạn trẻ xếp hàng, chụp ảnh tại địa chỉ 35 Tràng Tiền sau khi đơn vị này thông báo dừng phục vụ từ ngày 15/9.
Huyền Châu (SN 2011, Hà Nội) cho rằng kem Tràng Tiền có hương vị đặc biệt. Với cô, đây là một trong những món nhất định phải thử khi đến Hà Nội và tham quan khu vực Hồ Gươm. “Lần nào lên Hồ Gươm tôi cũng muốn qua đây. Biết tin sắp dừng phục vụ ở địa chỉ này, tôi muốn ghé qua chụp ảnh và thưởng thức vị kem quen thuộc”, Huyền Châu nói.
Tưởng Công Toàn (SN 1999, quê Thanh Hóa) cho biết anh thường ghé 35 Tràng Tiền mỗi khi lên phố vào dịp cuối tuần. “Tôi mỗi lần lên Hồ Gươm đều qua đây. Người nhà ở quê ra cũng được đưa tới đây check-in và đương nhiên không thể thiếu những que kem mát lạnh trên tay. Kem Tràng Tiền là một trong những món đặc sản của Hà Nội”, Toàn nói.
Nhiều khách quốc tế cũng biết đến địa chỉ 35 Tràng Tiền.
Bà Hiên (Hưng Yên) cho biết mỗi lần ra Hà Nội đều được các con chở lên phố và ghé ăn kem Tràng Tiền. “Nơi này gắn với ký ức của nhiều người, nhất là thế hệ trước. Chúng tôi từng đi tàu điện, mua những que kem khi ấy giá chỉ vài hào. Đến giờ, mỗi lần lên Hà Nội, tôi vẫn muốn quay lại”, bà Hiên kể.
Hoàng Linh (SN 1993, Bắc Ninh) đưa con ra Hà Nội chơi dịp cuối tuần, cùng con hòa vào dòng người xếp hàng. Cô bất ngờ và có phần tiếc nuối khi biết địa chỉ này sẽ dừng phục vụ từ ngày 15/9.
Doanh nghiệp cho biết việc dừng phục vụ tại vị trí cũ là bước chuyển giao không gian kinh doanh nhằm định hình lại trải nghiệm dịch vụ. Khách hàng có thể sử dụng các sản phẩm Kem Tràng Tiền tại những mặt bằng mới trong khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội.
Kem Tràng Tiền thông báo dừng đón khách tại cửa hàng 35 Tràng Tiền từ ngày 15/9, khép lại gần 70 năm gắn bó với địa chỉ được xem là biểu tượng của...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/09/2026 06:15 AM (GMT+7)