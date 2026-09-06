Đổ xô xếp hàng check-in ở 35 Tràng Tiền

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong , tối 5/9, nhiều bạn trẻ xếp hàng, chụp ảnh tại địa chỉ 35 Tràng Tiền sau khi đơn vị này thông báo dừng phục vụ từ ngày 15/9.

Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng tranh thủ ghé địa điểm "không thể không biết" này trong dịp cuối tuần. Những hàng người nối dài, nhiều nhóm bạn chụp ảnh lưu niệm tạo nên không khí đông đúc tại khu vực phố Tràng Tiền.

Huyền Châu (SN 2011, Hà Nội) cho rằng kem Tràng Tiền có hương vị đặc biệt. Với cô, đây là một trong những món nhất định phải thử khi đến Hà Nội và tham quan khu vực Hồ Gươm. “Lần nào lên Hồ Gươm tôi cũng muốn qua đây. Biết tin sắp dừng phục vụ ở địa chỉ này, tôi muốn ghé qua chụp ảnh và thưởng thức vị kem quen thuộc”, Huyền Châu nói.

Ngọc Huyền (SN 1998, Cần Thơ) tình cờ có chuyến đi Hà Nội và quyết định check-in tại 35 Tràng Tiền. Đây có thể là lần cuối cô ghé địa chỉ này trước khi nơi đây dừng phục vụ. Ngọc Huyền có chút tiếc nuối và hụt hẫng bởi dù còn nhiều địa điểm bán kem Tràng Tiền, số 35 Tràng Tiền đã trở thành địa chỉ nhắm mắt cũng mường tượng ra. “Không chỉ khách trong nước mà nhiều du khách quốc tế cũng biết đến địa chỉ này. Vì vậy, tôi muốn lưu lại vài hình ảnh trước khi nơi đây dừng phục vụ”, cô nói.

Tưởng Công Toàn (SN 1999, quê Thanh Hóa) cho biết anh thường ghé 35 Tràng Tiền mỗi khi lên phố vào dịp cuối tuần. “Tôi mỗi lần lên Hồ Gươm đều qua đây. Người nhà ở quê ra cũng được đưa tới đây check-in và đương nhiên không thể thiếu những que kem mát lạnh trên tay. Kem Tràng Tiền là một trong những món đặc sản của Hà Nội”, Toàn nói.

Công Toàn đã biết thông tin địa điểm này sẽ dừng phục vụ và chuyển sang mô hình, vị trí kinh doanh mới. Tuy nhiên, việc không còn được mua kem tại địa chỉ quen thuộc vẫn khiến anh có cảm giác hụt hẫng.

Nhiều khách quốc tế cũng biết đến địa chỉ 35 Tràng Tiền.

Bà Hiên (Hưng Yên) cho biết mỗi lần ra Hà Nội đều được các con chở lên phố và ghé ăn kem Tràng Tiền. “Nơi này gắn với ký ức của nhiều người, nhất là thế hệ trước. Chúng tôi từng đi tàu điện, mua những que kem khi ấy giá chỉ vài hào. Đến giờ, mỗi lần lên Hà Nội, tôi vẫn muốn quay lại”, bà Hiên kể.

Không chỉ là điểm thưởng thức những que kem nhiều hương vị thân thuộc, 35 Tràng Tiền cũng trở thành địa chỉ check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần.

Hoàng Linh (SN 1993, Bắc Ninh) đưa con ra Hà Nội chơi dịp cuối tuần, cùng con hòa vào dòng người xếp hàng. Cô bất ngờ và có phần tiếc nuối khi biết địa chỉ này sẽ dừng phục vụ từ ngày 15/9.

Trước đó, Kem Tràng Tiền phát đi thông báo chính thức về việc dừng đón khách tại địa chỉ 35 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, Hà Nội, kể từ ngày 15/9. Theo doanh nghiệp, trong gần 70 năm, số 35 Tràng Tiền không chỉ là nơi sản xuất những mẻ kem đầu tiên mà còn trở thành địa chỉ quen thuộc, gắn với thương hiệu và ký ức của nhiều thế hệ người dân Thủ đô.

Doanh nghiệp cho biết việc dừng phục vụ tại vị trí cũ là bước chuyển giao không gian kinh doanh nhằm định hình lại trải nghiệm dịch vụ. Khách hàng có thể sử dụng các sản phẩm Kem Tràng Tiền tại những mặt bằng mới trong khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội.