Vé xem ĐT Việt Nam đấu Singapore bị phe vé online đẩy giá gần gấp đôi, khán giả vẫn ráo riết săn mua

Hơn 1 ngày trước khi ĐT Việt Nam tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình thuộc bảng A ASEAN Cup 2026, không khí bên ngoài sân cỏ cũng "nóng" không kém khi thị trường phe vé online hoạt động rầm rộ.

Khảo sát trên các hội nhóm Facebook, diễn đàn mua bán vé và nhiều nền tảng mạng xã hội cho thấy hàng loạt bài đăng rao bán vé trận đấu xuất hiện liên tục. Không ít người bán khẳng định chỉ còn số lượng hạn chế, đồng thời giới thiệu đây là những vị trí có tầm quan sát đẹp nhằm thu hút người mua.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, vé có mệnh giá 500.000 đồng đang được rao bán phổ biến ở mức khoảng 900.000 đồng, tăng gần gấp đôi so với giá niêm yết của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Trong khi đó, vé mệnh giá 400.000 đồng được nhiều đầu mối chào bán từ 600.000-700.000 đồng. Đây là hai hạng vé được phe vé đánh giá có vị trí thuận lợi nên mức chênh lệch cũng cao nhất trên thị trường thứ cấp.

Vé bóng đá tăng gần gấp đôi.

Ở các khán đài C và D, vé mệnh giá 200.000 đồng và 300.000 đồng cũng không còn được bán theo giá gốc. Hầu hết các bài đăng đều nâng giá thêm khoảng 100.000 đồng mỗi vé so với mức phát hành ban đầu.

Sự sôi động của thị trường phe vé phản ánh sức hút rất lớn của trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore. Đây được xem là màn so tài có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, khi Singapore đang có phong độ cao, còn thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà để tạo lợi thế tại bảng A.

Vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Singapore.

Trước đó, ngay từ những ngày đầu VFF triển khai bán vé trực tiếp, lượng người hâm mộ đến mua đã rất đông. Cùng thời điểm, thị trường "chợ đen" cũng nhanh chóng xuất hiện với nhiều mức giá chênh lệch từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, thậm chí có loại vé bị đẩy lên gấp 1,5-2 lần giá gốc.

Dù nguồn cung trên thị trường online khá dồi dào, người hâm mộ vẫn được khuyến cáo nên thận trọng khi giao dịch. Việc mua vé từ các tài khoản không chính thức tiềm ẩn nguy cơ gặp phải vé giả, vé không hợp lệ hoặc bị lừa đảo chuyển khoản, đặc biệt khi trận đấu đang đến gần và nhu cầu vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam tăng cao.