Israel trồng thành công vải thiều Việt Nam, cây thấp tè trái ngon quá trời thế này đây

Vải thiều-quả đặc sản Việt Nam giữa lòng sa mạc Israel: Khởi đầu của một hành trình không tưởng

Với năng suất lên tới 25 tấn/ha, đây là con số đáng kinh ngạc đối với giống cây thường rất "khó chiều".

Đây là thành quả sau gần một thập kỷ bền bỉ chinh phục thiên nhiên của những người nông dân và kỹ sư Israel, mở ra một chương mới cho nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao.

Trang trại rộng gần 10 hecta của Hợp tác xã Bananot Hahof bước vào mùa thu hoạch sôi động nhất trong năm.

Từng chùm vải thiều Hong Long, giống vải thiều Việt Nam được trồng từ năm 2016 đơm hoa, kết trái đồng đều trên vùng đất vốn tưởng như không thể canh tác loại cây khó tính này.

Giống vải Việt thực ra đã được đưa vào Israel từ hơn 15 năm trước, thông qua Viện Nghiên cứu Nông nghiệp ARO và Hội những nhà trồng vải.

Tuy nhiên, phải đến khi Bananot Hahof kiên trì cải tiến quy trình chăm sóc, ứng dụng công nghệ vi khí hậu, hệ thống tưới nhỏ giọt, và điều chỉnh kỹ thuật ra hoa theo chu kỳ đặc biệt, cây vải mới thật sự thích nghi.

Những chùm quả đầu tiên ổn định xuất hiện sau 3-4 năm thử nghiệm, một thành công được đánh giá là vượt ngoài mong đợi.

Không giống như giống Mauritius từng được trồng trước đó, vải Hong Long từ Việt Nam cho năng suất cao hơn, quả to, thơm và ngọt, ít đòi hỏi can thiệp kỹ thuật.

Tại trang trại gần thành phố HaBonim, Israel mỗi độ cuối tháng 6, gió Địa Trung Hải lại mang theo ánh nắng rực rỡ ùa về, cũng là lúc những chùm vải thiều Việt Nam đỏ rực bắt đầu chín.

Mỗi cây được chăm sóc với độ chính xác gần như tuyệt đối: ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm đều được kiểm soát bằng cảm biến vi khí hậu theo từng khu vực.

Nhờ đó, trang trại có thể duy trì sản lượng ở mức cao, thậm chí vượt chuẩn của các vùng trồng truyền thống.

Khi mùa thu hoạch đến, vải được hái, phân loại và đóng gói ngay tại chỗ, sau đó vận chuyển bằng xe lạnh đến Tel Aviv, Haifa, Jerusalem và các nước châu Âu.

Người tiêu dùng phương Tây yêu thích vị ngọt thanh và hương thơm tự nhiên của vải thiều Việt Nam, nhưng cũng yêu cầu rất cao về hậu cần, bởi vòng đời của quả vải sau khi hái rất ngắn.

Mỗi công đoạn từ vận chuyển đến bảo quản đều phải được tính toán chính xác, không có chỗ cho sai sót.

Bananot Hahof: Biểu tượng nông nghiệp công nghệ cao Israel

Không chỉ vải, Bananot Hahof còn là cái tên lớn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của Israel, với các loại cây như chuối, dứa, nho, trong đó nho tại đây có năng suất lên đến 30 tấn/ha và được xếp vào loại ngon nhất thế giới.

Họ hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ nông nghiệp hàng đầu, đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển để tối ưu hóa mọi công đoạn sản xuất.

Bananot Hahof là minh chứng sống động cho cách Israel biến sa mạc thành vườn trái ngọt, nơi trí tuệ, công nghệ và sự bền bỉ kết hợp tạo nên những kỳ tích nông nghiệp khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Và cây vải thiều Việt Nam, giờ đây tỏa hương giữa sa mạc Israel chính là một biểu tượng cho giấc mơ ấy trở thành hiện thực.