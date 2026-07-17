Sân chung kết World Cup 2026 - cỗ máy kiếm tiền của thể thao Mỹ

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra trên sân New York New Jersey, vào 2h ngày 20/7 (giờ Hà Nội). Thực tế, đây là sân MetLife Stadium, nhưng phải đổi tên trong thời gian diễn ra World Cup để đáp ứng quy định của FIFA, nhằm loại bỏ các yếu tố quảng bá cho những thương hiệu không phải đối tác chính thức của giải đấu.

Nằm tại East Rutherford, bang New Jersey, MetLife Stadium bắt đầu đi vào hoạt động từ 10/4/2010 với sức chứa khoảng 82.500 chỗ ngồi. Từ đó đến nay, khoảng 3.600 sự kiện, trong đó có 600 sự kiện quy mô lớn đã được tổ chức tại sân vận động này.

Như vậy, bình quân mỗi năm có 222 sự kiện diễn ra tại đây, tương ứng 18-19 sự kiện một tháng. MetLife Stadium tự giới thiệu trên website là một trong những sân vận động bận rộn nhất thế giới.

Sân MetLife cũng được đánh giá là một mô hình kinh doanh khá đặc biệt, cỗ máy kiếm tiền trong giới thể thao tại Mỹ. Tổ hợp thể thao này có chi phí đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, do hai CLB bóng bầu dục New York Giants và New York Jets tại giải nhà nghề (NFL) chia đôi kinh phí. Đây cũng là sân duy nhất được hai đội tại giải NFL cùng sử dụng làm sân nhà.

Ban đầu, sân vận động tại East Rutherford mang tên New Meadowlands Stadium. Tuy nhiên, đến tháng 6/2011, tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới MetLife mua quyền đặt tên sân vận động này trong 25 năm. Và cái tên MetLife Stadium ra đời từ đó.

Với việc phải chi đều đặn 17-20 triệu USD mỗi năm, MetLife từng liên tục bị đặt câu hỏi về hiệu quả của khoản đầu tư này. Beth Hirschhorn, cựu Giám đốc Marketing của MetLife, cho biết doanh nghiệp ký hợp đồng nhờ những lợi ích thực tế thu được từ giai đoạn làm nhà tài trợ chiến lược trước đó, thay vì chỉ kỳ vọng vào tương lai.

Ngoài hãng bảo hiểm MetLife, hiện tại sân vận động này cũng có quan hệ đối tác tài trợ với hàng loạt doanh nghiệp lớn khác. Không chỉ bán quyền đặt tên sân, MetLife Stadium còn thương mại hóa cả tên các cổng vào theo nhà tài trợ.

Ngay từ đầu, sân vận động này bán tên cổng phía tây nam cho Verizon - nhà mạng lớn nhất nước Mỹ. Đây là một trong các quyền lợi của gói đối tác chiến lược (Cornerstone Partners) với sân vận động này, được cho là có giá trị 7-12 triệu USD mỗi năm.

Năm 2022, hãng công nghệ Ấn Độ HCLTech trở thành đối tác AI chính thức của MetLife Stadium. Theo đó, hãng được dùng làm tên cho cổng vào phía đông nam, và hưởng một số quyền lợi khác như tăng hiện diện tại quảng cáo trong ngày thi đấu NFL, sử dụng khu vực VIP tại sân...

Hai năm sau đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's cũng trở thành một trong những Cornerstone Partners của MetLife Stadium thay cho Pepsi. Theo thỏa thuận, Moody's cũng được đặt tên cho một cổng vào sân và khu tiếp khách cao cấp. Đồng thời, doanh nghiệp này còn được sử dụng các vị trí quảng cáo trong sân, phòng VIP tiếp khách và hình ảnh của hai đội New York Giants, New York Jets trong hoạt động tiếp thị.

Bên cạnh đó, với việc sở hữu hơn 200 suite hạng sang, MetLife Stadium cũng có thể ghi nhận nguồn thu khá tốt từ nhóm khách hàng doanh nghiệp, với giá thuê dao động từ 5.000 đến 30.000 USD tùy sự kiện. Chính nguồn thu từ các suite cao cấp này được dùng để trả các khoản vay đầu tư sân, với lãi suất thấp trong 15 năm theo chương trình ưu đãi của NFL.

Ngoài bóng bầu dục, MetLife Stadium là địa điểm diễn ra nhiều trận bóng đá, sự kiện giải trí quan trọng tại Mỹ. 2023 được đánh giá là một trong những năm kinh doanh thành công nhất của sân vận động này khi diễn ra 18 concert ca nhạc, theo Bill Squires - chuyên gia trong lĩnh vực quản lý sân vận động, tổ chức sự kiện thể thao tại Mỹ. Hay năm 2024, trận giao hữu El Clasico cũng diễn ra trên sân đấu này thu hút 82.154 khán giả.

Từ nay đến cuối năm, ngoài trận chung kết World Cup hôm 19/7 (giờ Mỹ), MetLife Stadium sẽ là nơi tổ chức của 37 sự kiện lớn khác. Trong đó, hai đêm diễn của nhóm BTS vào đầu tháng 8 tại đây đã "cháy vé". Sau đó, các ngôi sao như Usher Raymond và Chris Brown, Bruno Mars, Ed Sheeran hay nhóm Big Bang cũng lần lượt tổ chức concert ở sân vận động này.

Theo MetLife Investment Management - đơn vị nhiều năm tài trợ vốn cho các dự án sân vận động tại Mỹ, các sân hiện đại được định giá không phải từ lượng khán giả, mà nhờ dòng tiền dài hạn từ quyền đặt tên, tài trợ, quảng cáo, phòng VIP, ghế cao cấp, bãi đỗ xe, ẩm thực... Chính những hợp đồng này giúp sân vận động trở thành tài sản hấp dẫn với ngân hàng và các quỹ đầu tư hạ tầng.