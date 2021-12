Rạng Đông phát hành 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (MCK: RAL) vừa đưa ra thông báo chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Giá chào bán là 93.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 48% so với thị giá đang giao dịch trên thị trường (179.700 đồng/cổ phiếu).

Thời gian chuyển nhượng quyền mua số cổ phiếu trên từ ngày 04/01 đến 08/02/2022 và thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 04/01 đến 10/02/2022. Đây là loại cổ phiếu phổ thông và sẽ được phân phối trực tiếp.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Rạng Đông sử dụng đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc 2 và nâng cấp, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED.

Dự kiến nếu giao dịch thành công, Rạng Đông sẽ thu về được khoảng 1.023 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Rạng Đông sử dụng đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc 2 và nâng cấp, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc 2 là dự án mở rộng phát triển sản phẩm cốt lõi của doanh nghiệp, thời gian thực hiện dự kiến 3 năm. Quy mô đầu tư của dự án là sản xuất 100 triệu sản phẩm chiếu sáng xanh, thông minh và sản phẩm điện tử công nghệ cao. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.334 tỷ đồng.

Với dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED, tổng mức đầu tư dự toán hơn 261 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án sẽ kéo dài từ cuối năm 2021 đến hết năm 2022.

Phía Rạng Đông cho biết, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong nhiều tháng để phòng chống dịch dẫn đến sức mua thị trường suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, RAL vừa phải ưu tiên chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện thực hiện chỉ thị của thành phố về giãn cách đảm bảo không bị gián đoạn, duy trì cung ứng hàng hóa dẫn đến phát sinh nhiều chi phí cho phòng chống dịch.

Do đó, trong quý III, theo báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu thuần của RAL giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 775 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 25%, còn 254 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí lãi vay tăng nhẹ lên mức 15 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 6% lên mức 32 tỷ đồng, riêng chi phí bán hàng giảm 24% so với cùng kỳ năm trước chỉ còn 156 tỷ đồng. Kết quả, RAL ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 39%, còn hơn 42 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, RAL đạt gần 1.011 tỷ đồng doanh thu thuần, đi ngang so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế lại đạt hơn 232 đồng, tăng 12% nhờ chi phí bán hàng đi ngang và chi phí quản lý giảm 13%.

Đại diện RAL lý giải, công ty đạt được kết quả trên do có sự chuẩn bị tốt về phòng dịch từ sớm nên vẫn duy trì được sản xuất liên tục, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Năm 2021, RAL đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế được dự kiến giảm đến 47%, còn 225 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp đã thực hiện được 77% chỉ tiêu doanh thu và vượt 30% mục tiêu lợi nhuận đề ra sau 9 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/9, RAL có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 378 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do các khoản phải thu và hàng tồn kho tăng. Tổng tài sản của RAL tăng 24% so với đầu năm, lên gần 4.989 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn gần 2.808 tỷ đồng, tăng 34%, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 824 tỷ đồng giảm 16% và tồn kho đạt 964 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm.

Nợ phải trả chủ yếu là dư nợ vay ngắn hạn hơn 2.265 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, cổ phiếu RAL đang dừng ở mức giá 179.700 đồng/cổ phiếu.

