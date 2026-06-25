Quyết không nhận đền bù, người đàn ông xây tòa tháp 10 tầng và cái kết tiếc nuối

Năm 2018, chính quyền tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã san phẳng phần lớn ngôi làng của ông Trần Thiên Minh để nhường chỗ cho một dự án khu nghỉ dưỡng du lịch trị giá hàng tỷ Nhân dân tệ. Vùng đất này nổi tiếng với những ruộng bậc thang và cảnh quan núi non hùng vĩ.

Nhiều người dân trong làng đã nhận tiền đền bù và rời đi, nhưng gia đình ông Trần kiên quyết ở lại để bảo vệ ngôi nhà do ông nội xây dựng từ những năm 1980. Trong suốt 2 tháng, ông Trần ngủ một mình trong nhà để đề phòng việc công trình bị phá dỡ vào ban đêm.

Chỉ nửa năm sau, dự án khu nghỉ dưỡng đổ bể vì vấn đề tài chính. Cả ngôi làng bị san phẳng thành bãi đất trống, duy nhất căn nhà của ông Trần vẫn sừng sững. Ông trở thành một "nhà đinh" (nail house) - cách gọi ở Trung Quốc đối với những ngôi nhà mà chủ sở hữu kiên quyết không di dời để nhường chỗ cho các dự án quy hoạch.

Từ căn nhà nhỏ thành tòa lâu đài 10 tầng

Ban đầu, ông Trần chỉ muốn sửa sang lại ngôi nhà của gia đình. Nhưng theo thời gian, công việc này dần trở thành niềm đam mê. Ông bắt đầu xây tầng 5 vào năm 2019, tầng 6 vào năm 2022 và tầng 7 vào năm 2023.

Càng về sau, công trình càng trở nên kỳ vĩ. Một tòa tháp cao 10 tầng, hình dạng như kim tự tháp với những cầu thang “run rẩy”, ban công và các phần mở rộng được ghép nối từ gỗ dán và dầm gỗ đã xuất hiện giữa vùng quê Quý Châu.

Công trình 10 tầng hình kim tự tháp do ông Trần Thiên Minh xây dựng từ gỗ dán và dầm gỗ, từng được ví như "lâu đài bay", đã bị san phẳng vào tháng 5/2026 sau gần 8 năm tồn tại. Ảnh: Dai Minjie/Zaobao

Các tầng trên cùng, nơi ông thường ngủ, có thể lắc lư theo gió. Hàng chục sợi dây neo được căng để cố định công trình xuống mặt đất.

"Khi tôi ở trên này, tôi có cảm giác như một kẻ du mục", ông Trần nói khi nhìn ra những tòa chung cư, sân bay và dãy núi xa xa.

Dù bị chính quyền địa phương coi là công trình xây dựng trái phép và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng ngôi nhà 10 tầng đã trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch. Nhiều người dân địa phương và du khách đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo này.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người gọi đây là "nhà đinh kỳ lạ nhất Trung Quốc". Họ so sánh nó với những tòa lâu đài kỳ ảo trong các tác phẩm của đạo diễn phim hoạt hình nổi tiếng Hayao Miyazaki, như "Lâu đài bay của pháp sư Howl" hay "Vùng đất linh hồn".

Khi màn đêm buông xuống, ông Trần thắp sáng ngôi nhà bằng những chiếc đèn lồng trang trí, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Tuy nhiên, câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác khi vào tháng 8/2024, chính quyền địa phương chính thức tuyên bố ngôi nhà của ông Trần là công trình xây dựng bất hợp pháp và ra lệnh phá dỡ mọi thứ ngoại trừ căn nhà gốc trong vòng 5 ngày.

Không chấp nhận quyết định này, ông Trần đã làm đơn kháng cáo và kiện lên tòa án. Dù đã thua tại phiên tòa sơ thẩm, ông vẫn kiên trì theo đuổi vụ kiện. Tuy nhiên, mọi thứ có hồi kết vào ngày 18/5/2026, khi ông nhận được thông báo cuối cùng từ chính quyền.

Đúng 9h sáng 21/5 vừa qua, khoảng 12 nhân viên thực thi pháp luật đã có mặt tại hiện trường, đưa ông Trần và bố mẹ ra khỏi nhà để tiến hành phá dỡ. Chỉ trong vài giờ, công trình kéo dài gần 8 năm cùng số tiền đầu tư khoảng 200.000 NDT (tương đương gần 780 triệu đồng) đã bị san phẳng, chỉ còn lại phần móng của tầng một.

Dù công trình đã bị san phẳng, câu chuyện về người đàn ông giữ lại và xây "nhà đinh" kỳ lạ nhất Trung Quốc vẫn được nhiều người nhắc đến.

Theo Taipei Times