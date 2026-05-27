Quyền Tổng Giám đốc Truyền tải điện Quốc gia mới nhất là ai?

Ông Hoàng Xuân Khôi (đứng giữa) được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc EVNNPT từ tháng 2/2026 (Ảnh: EVN).

Theo phân công mới, ông Hoàng Xuân Khôi sẽ điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động thường ngày của EVNNPT theo điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty.

Trên cương vị Quyền Tổng Giám đốc, ông Khôi trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu như chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, tài chính, đầu tư xây dựng, giá truyền tải điện, tổ chức cán bộ, đấu thầu, thanh tra - pháp chế, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Khôi sẽ trực tiếp quản lý Ban Kế hoạch, Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế, Ban Quản lý đấu thầu cùng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Trước đó, từ ngày 16/12/2025, ông Trương Hữu Thành - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT được giao thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc công ty.

Việc thay đổi lãnh đạo cấp cao của EVNNPT trong bối cảnh sau khi một loạt lãnh đạo của các công ty con của EVN bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam, trong đó có ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1) và ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2)…

Hiện EVN là đơn vị năm hơn 50% vốn điều lệ của cả hai doanh nghiệp PECC1 và PECC2.

Theo cơ quan điều tra, các doanh nghiệp thuộc họ EVN bị cáo buộc các vi phạm khi từng tham gia nhiều dự án nguồn và lưới điện quy mô lớn, trong đó có dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.