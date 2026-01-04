EVN đề xuất đưa loạt chi phí vào giá điện; Ủy ban Cạnh tranh vào cuộc vụ Zalo

EVN báo có lãi năm 2025, đề xuất đưa chi phí vận hành và bảo trì vào giá điện

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ EVN có lợi nhuận vượt chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao.

EVN kiến nghị Bộ Công Thương sớm quy định bổ sung chi phí đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống bảo vệ môi trường; cập nhật các ảnh hưởng liên quan đến công suất, hiệu suất; bổ sung các chi phí O&M (vận hành và bảo trì) vào phương án giá điện nhằm bảo đảm các nhà máy điện có khả năng thu hồi đủ chi phí để đáp ứng quy chuẩn mới.

Ngân hàng Nhà nước lý giải vì sao lãi suất huy động liên tục tăng

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chiều 29/12/2025, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN, cho hay, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào các động lực mới, trên nền tảng chính sách tài khóa chủ động, hiệu quả hơn, kết hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt.

"Thực tế, NHNN đã triển khai chỉ đạo rất quyết liệt, với mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đồng thời vẫn nỗ lực duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý. Đây là bài toán đánh đổi rất khó, bởi khi tín dụng tăng mạnh thì việc giữ lãi suất thấp là thách thức lớn. Tuy nhiên, thời gian qua, chúng ta cơ bản đã đạt được mục tiêu này", ông Quang nói.

9 ngân hàng, doanh nghiệp xin phép sản xuất vàng miếng

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối - đã thông tin về tiến độ cấp phép nhập khẩu vàng và Đề án thành lập sàn giao dịch vàng tập trung tại Việt Nam.

Đại diện NHNN cho biết đã nhận 9 hồ sơ của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện xin cấp phép sản xuất vàng miếng, đồng thời đang phối hợp các bộ, ngành để xem xét cấp phép nhập khẩu vàng theo quy định mới.

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia mời VNG làm việc vụ thu thập thông tin người dùng Zalo

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa gửi giấy mời làm việc đến Tập đoàn VNG sau vụ Zalo phát đi thông báo buộc người dùng cập nhật điều khoản dịch vụ để tiếp tục truy cập ứng dụng.

Tập đoàn VNG đề xuất lùi lịch làm việc do nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ, chuyên môn. Ảnh: Zalo

Trong giấy mời làm việc, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nêu rõ, thời gian gần đây, cơ quan này ghi nhận nhiều thông tin phản ánh liên quan đến việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và việc cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo của Công ty CP Tập đoàn VNG.

Bộ Tài chính: Đã chuyển đủ hơn 2.500 tỷ đồng tặng quà Tết cho các địa phương

Liên quan đến việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Tài chính cho biết đã chuyển đầy đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai thực hiện.

Với mức quà 400.000 đồng/người, hơn 2.513 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương đã được Bộ Tài chính chuyển tới các địa phương để tặng quà Tết 2026 cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các nhóm yếu thế.

Chậm ban hành bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, Cục Thuế đôn đốc các tỉnh

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn hỏa tốc gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố, đôn đốc việc xây dựng và ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Đến hết ngày 31/12/2025, trường hợp UBND tỉnh, thành phố chưa ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thì tiếp tục được áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung do Bộ Tài chính ban hành.

LPBank công bố thông tin về ông Nguyễn Đức Thụy

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ngày 31/12/2025 vừa công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của LPBank. Trước khi thoái vốn, ông Thụy nắm giữ hơn 82,59 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 2,76% vốn điều lệ LPBank.

Một ngân hàng Big4 đóng một loạt điểm giao dịch tại TPHCM

Agribank chính thức chấm dứt hoạt động một số chi nhánh, phòng giao dịch tại TPHCM từ cuối tháng 12/2025, trong bối cảnh ngân hàng đẩy mạnh số hóa và tinh gọn mạng lưới tại khu vực thành thị.

Đến nay, Agribank vẫn là ngân hàng có số lượng điểm giao dịch nhiều nhất trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam với 2.222 điểm giao dịch (tính đến 30/6/2025), bao gồm 938 chi nhánh (cấp I và cấp II) và 1.284 phòng giao dịch.

Một tập đoàn lớn muốn đầu tư mở rộng sân bay Côn Đảo

Tại hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chiều 30/12/2025, ông Bùi Hoà An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, theo quy hoạch, sân bay Côn Đảo hiện đạt cấp 3C. Tới năm 2030, sân bay này sẽ được nâng lên cấp 4E.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho hay một tập đoàn tư nhân đang quan tâm đầu tư mở rộng sân bay Côn Đảo. Nếu được nâng cấp, sân bay này có thể đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương.

Lập hơn 1.000 hoá đơn không đúng thời điểm, PNJ bị phạt

Ngày 31/12/2025, Thuế TPHCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ, mã chứng khoán: PNJ).

Theo quyết định xử phạt, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với 1.157 hóa đơn, chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định 123/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Tình tiết tăng nặng được xác định là vi phạm nhiều lần.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt hành chính số tiền 65,6 triệu đồng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, nếu không chấp hành, PNJ sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.