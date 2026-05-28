Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện vào vành đai 1 từ năm 2028

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố.

Dự thảo dành một chương cho nội dung hạn chế phương tiện cá nhân và thu phí chống ùn tắc. Dự kiến lộ trình thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường cụ thể như sau: Khu vực trong vành đai 1 thực hiện từ ngày 1/1/2028; trong vành đai 2 từ ngày 1/1/2030 và trong vành đai 3 từ ngày 1/1/2032.

Ba tuyến vành đai của Hà Nội. Đồ họa: Hoàng Khánh

Thuyết minh về dự thảo, Sở Xây dựng trình cho rằng nội đô thành phố đang chịu áp lực lớn về giao thông do số lượng phương tiện cơ giới cá nhân tăng nhanh, trong khi quỹ đất dành cho giao thông còn hạn chế. Tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường và khu trung tâm, làm gia tăng thời gian di chuyển, chi phí xã hội và phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

"Vì vậy, việc áp dụng biện pháp kinh tế thông qua thu phí phương tiện vào nội đô là giải pháp cần thiết nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giảm lưu lượng giao thông và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng", bảng thuyết minh nêu.

Cũng theo Sở Xây dựng, việc đưa ra lộ trình thu phí theo từng vành đai nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống vận tải hành khách công cộng và điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố, tạo thời gian để người dân, doanh nghiệp thích ứng với chính sách mới.

Việc ưu tiên triển khai trước trong vành đai 1 xuất phát từ thực tế khu vực này có mật độ dân cư, phương tiện và áp lực giao thông cao nhất. Sau khi đánh giá hiệu quả thực hiện, thành phố tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng ra vành đai 2 và vành đai 3 nhằm bảo đảm đồng bộ trong công tác quản lý giao thông đô thị.

Đường Nguyễn Chí Thanh, trục giao thông chính ra vào trung tâm thành phố luôn trong tình trạng quá tải vào khung giờ cao điểm. Ảnh: Thế Bằng

Việc thu phí phương tiện vào khu vực nội đô đã được thành phố đặt ra từ hàng chục năm trước. Năm 2017, HĐND TP Hà Nội thông qua Đề án tăng cường quản lý xe cá nhân đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng thu phí phương tiện cơ giới vào khu vực có nguy cơ ùn tắc, là một trong các giải pháp để hạn chế xe cá nhân và ô nhiễm môi trường.

Cuối năm 2021 đề án thu phí phương tiện vào nội đô từng nằm trong chương trình dự kiến của kỳ họp của HĐND nhưng sau đó bị loại do còn nghi ngại về tính khả thi.

Hà Nội hiện có khoảng 8,1 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó 1,1 triệu ôtô (chiếm 13,6%) và khoảng 7 triệu xe môtô, xe gắn máy (chiếm 86,7%), chưa kể khoảng 1,2 triệu phương tiện cơ giới đường bộ từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước tham gia giao thông tại Thủ đô. Trong khoảng 7 triệu xe môtô và xe gắn máy có 95% phương tiện sử dụng xăng.

Mạng lưới xe buýt của thành phố hiện có 1.946 phương tiện hoạt động trên 129 tuyến; hơn 14.370 taxi.