Cú 'lật kèo' để bán đất giá gấp 100 lần của đại gia Đinh Trường Chinh

Cáo trạng của VKSND TP HCM vừa hoàn tất xác định hành vi này xảy ra tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.

HDTC tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa năm 2016. Sau quá trình này, ông Đinh Trường Chinh cùng người thân nắm khoảng 70% vốn góp tại công ty.

Ông Chinh, 52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT HDTC, bị cáo buộc đã chỉ đạo anh trai là Đinh Chí Minh, Tổng giám đốc HDTC và chị gái Đinh Ngọc Thiên Hương thực hiện nhiều sai phạm trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Chờ hơn 20 năm, đất đã sang tay người khác

Theo cáo trạng, trước thời điểm cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV HDTC đã ký nhiều hợp đồng bán nền tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh cho khách hàng.

Tuy nhiên, dù nhiều người đã thanh toán gần hết hoặc toàn bộ tiền mua đất, công ty vẫn không bàn giao nền.

Năm 1998, bà Nguyễn Thị Hạnh mua 4 nền đất tại dự án, để con gái đứng tên hợp đồng và đã thanh toán 95% giá trị, tương đương 1,4 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, bà tiếp tục được hướng dẫn nộp nốt 5% còn lại.

Năm 2000, bà Trương Thanh Tâm ký hợp đồng mua nền đất tại khu A đường Vũ Tông Phan và đã thanh toán 256 triệu đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng.

Tương tự, năm 2003, ông Hà Văn Cun mua một nền đất và đã thanh toán toàn bộ hơn 270 triệu đồng theo hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV HDTC.

Sau khi HDTC cổ phần hóa, các khách hàng nhiều lần gửi đơn, trực tiếp yêu cầu bàn giao đất nhưng không được giải quyết. Theo cáo trạng, họ được thông báo dự án đang vướng đền bù giải tỏa, chờ quyết toán cổ phần hóa hoặc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng do phát hiện sai phạm trong quá trình ký kết trước đây.

Bị cáo Đinh Trường Chinh tại phiên tòa hồi tháng 9/2025. Ảnh: Hải Duyên

Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng việc nắm gần 70% cổ phần và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HDTC, ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc quyết định không bàn giao 6 nền đất cho các khách hàng đã ký hợp đồng từ trước thời điểm cổ phần hóa.

Theo cáo trạng, ông Chinh giao anh trai là Đinh Chí Minh chỉ đạo Phòng Kinh doanh - Tiếp thị tìm khách mới để chuyển nhượng lại các nền đất với giá khoảng 200-275 triệu đồng mỗi m2.

Đối với các hợp đồng đã ký với bà Nguyễn Thị Hạnh - Vân Bảo Ngọc, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm, ông Chinh bị cáo buộc trực tiếp ký các thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng gửi khách hàng vào tháng 4/2021.

Dù biết các nền đất này đã được chuyển nhượng từ trước thời điểm cổ phần hóa và khách hàng liên tục yêu cầu bàn giao, ông Chinh vẫn chỉ đạo tìm môi giới và khách hàng mới để bán lại, theo kết luận điều tra.

Các nền đất sau đó được chuyển nhượng cho khách mới với giá 12-47,5 tỷ đồng mỗi nền, cao gấp hàng chục đến gần 200 lần giá hợp đồng ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền ông Chinh bị cáo buộc chiếm đoạt của khách hàng đã nộp cho công ty là 199 tỷ đồng. Ông Chinh và anh trai bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Chinh khai cho rằng các hợp đồng ký trước đây không có giá trị pháp lý nên đã quyết định chuyển nhượng các nền đất để lấy tiền nộp thuế cho HDTC, đồng thời gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với khách hàng cũ. Trong khi đó, Đinh Chí Minh thừa nhận hành vi giúp sức cho em trai.

Đến nay, các khách hàng vẫn không đồng ý việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và chưa có phán quyết nào xác định các hợp đồng trước đây vô hiệu. Trong khi đó, các nền đất đã được chuyển nhượng cho nhiều khách hàng khác.

Cơ quan điều tra thu hồi một số tài liệu trong vụ án xảy ra tại HDTC. Ảnh: Công an cung cấp

Để ngoài sổ sách công ty gần 142 tỷ đồng

Ngoài hành vi liên quan các nền đất đã bán cho khách hàng từ trước, cơ quan điều tra còn xác định nhiều sai phạm khác xảy ra sau khi HDTC cổ phần hóa.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2016-9/2018, khi công ty còn 30% vốn Nhà nước, HDTC không ban hành bảng giá chuyển nhượng nền đất tại Dự án An Phú - An Khánh.

Ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc trực tiếp giao chị gái là Đinh Ngọc Thiên Hương và anh trai Đinh Chí Minh thỏa thuận giá bán với môi giới, khách hàng thay vì thông qua Phòng Kinh doanh.

Theo điều tra, ngoài các nền đất phân phối cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Mỹ Vân, nhóm của ông Chinh còn bán nhiều nền đất với giá thực tế 82-102 triệu đồng mỗi m2 nhưng chỉ ghi trên hợp đồng từ 54-60 triệu đồng mỗi m2 để hạch toán doanh thu.

Sau khi khách thanh toán, Nguyễn Thị Hồng Mai, nhân viên kế toán, bị cáo buộc làm các hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý và hồ sơ công chứng với giá thấp hơn thực tế theo chỉ đạo của ông Chinh nhằm đưa vào sổ sách công ty.

Bằng thủ đoạn này, Đinh Ngọc Thiên Hương bị cáo buộc đã chuyển nhượng 28 nền đất, tạo khoản chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 82 tỷ đồng. Sau khi bà Hương sang Mỹ vào tháng 10/2018, ông Chinh giao anh trai tiếp tục điều hành việc bán đất.

Theo cáo trạng, Đinh Chí Minh tiếp tục thỏa thuận bán thêm 9 nền đất với giá thực tế cao hơn giá ghi trong hợp đồng từ 7 đến 10 tỷ đồng mỗi nền, tạo khoản chênh lệch gần 69 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định trong hai giai đoạn, ông Đinh Trường Chinh cùng anh trai và chị gái đã hạch toán ngoài sổ sách gần 142 tỷ đồng. Hành vi này bị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi sai phạm. Riêng Đinh Ngọc Thiên Hương hiện bị truy nã, cơ quan chức năng kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Ngoài các hành vi trên, cơ quan điều tra cho biết ông Chinh còn bị phản ánh liên quan nhiều sai phạm khác như chậm bàn giao nền đất cho khách hàng, tự phân lô đất thuộc quy hoạch công viên, trường học để bán. Tuy nhiên, hiện chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với các nội dung này.

Hồi tháng 9/2025, ông Chinh từng bị TAND TPHCM xử phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phítrong vụ thâu tóm đất vàng ở trung tâm Sài Gòn. Hồi đầu năm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của ông Chinh, tuyên giảm nhẹ hình phạt còn 11 năm tù.