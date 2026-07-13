Giá xăng dầu hôm nay 13/7: Giá dầu tăng sau khi Iran tấn công vào vùng Vịnh

Giá xăng dầu hôm nay 13/7, giá dầu thế giới tăng vọt khi Iran mở rộng các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh, sau khi hứng chịu các cuộc tấn công của Hoa Kỳ, đe dọa các chuyến hàng năng lượng qua eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,34 USD/thùng, tương đương 3,08%, lên 78,35 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 2,21 USD/thùng, tương đương 3,09%, lên 73,62 USD/thùng.

Cuối tuần qua, Tehran đã mở rộng các cuộc tấn công vào Qatar và UAE, trong khi Mỹ tiến hành thêm các cuộc tấn công vào Iran, động thái mới nhất trong một chu kỳ tấn công và phản công liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (12/7) tuyên bố, eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho giao thông thương mại, mặc dù trước đó Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển sau khi 1 tàu đi theo tuyến đường không được phép và bị va chạm. Dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler cho thấy, có 6 tàu đi qua eo biển vào Chủ nhật, con số thấp nhất trong 5 tuần qua.

Các cuộc tấn công leo thang càng làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký kết tháng trước, nhằm mục đích mở lại eo biển và chấm dứt chiến tranh sau 60 ngày đàm phán nữa.

Trong báo cáo hàng tháng hôm thứ Sáu (10/7), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, sau thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, nguồn cung dầu toàn cầu đã tăng 4,1 triệu thùng/ngày trong tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn 9,4 triệu thùng/ngày so với mức trước chiến tranh.

Nhà phân tích thị trường của IG - Tony Sycamore cho biết, giá dầu có mức tăng tương đối khiêm tốn cho thấy, thị trường nhìn nhận sự bùng phát xung đột hiện tại giữa Mỹ và Iran chỉ là sự leo thang trong một thỏa thuận ngừng bắn mong manh, rất khó dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của thỏa thuận ngừng bắn.

Giá dầu Brent giao dịch toàn cầu, đang trên đà tăng khoảng 5,5% sau các vụ tấn công vào một số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Cụ thể, giá dầu Brent có giá 77,86 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ có giá 73,37 USD/thùng. Điều này diễn ra sau các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran, cùng với quyết định của Washington thu hồi giấy phép chung cho phép bán dầu của Iran.

Lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột, làm dấy lên lo ngại rằng ngay cả những gián đoạn nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến thị trường nhiên liệu toàn cầu. Tuyến đường thủy quan trọng này vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu khí toàn cầu hàng ngày trước khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2 vừa qua.

Ông Trump đã gây áp lực lên các nhà bán lẻ xăng dầu để giảm giá mạnh hơn. Chính quyền đã thúc giục Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra khả năng tăng giá xăng dầu bất hợp lý và gần đây đã đưa ra một sáng kiến ​​giảm giá mới, cung cấp xăng dầu giảm giá tại một số địa điểm ở Pennsylvania và New Jersey.

Tại Mỹ, việc ngừng hoạt động của các nhà máy lọc dầu đã gây thêm áp lực lên nguồn cung, bao gồm cả sự gián đoạn tại nhà máy Marathon Petroleum. Nhà máy lọc dầu công suất 146.000 thùng mỗi ngày tại Detroit, Michigan, và của Delta. Nhà máy lọc dầu công suất 190.000 thùng/ngày tại Trainer, Pennsylvania.

Lượng tồn kho tại vùng Vịnh Mexico của Mỹ, nơi sản xuất phần lớn nguồn cung sản phẩm lọc dầu của cả nước, đã giảm xuống còn 76,4 triệu thùng vào tuần trước, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 82,3 triệu thùng.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 9/7. Giá xăng E10RON95-V giảm 410 đồng/lít, giá bán là 21.200 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 410 đồng/lít, giá bán là 20.000 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 540 đồng lít, giá bán mới là 19.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 9/7 tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 21.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 21.610 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 13.730 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 0 đồng/lít và dầu mazut là 200 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.