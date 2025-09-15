Quan chức Mỹ - Trung đàm phán tại Tây Ban Nha về thương mại và thời hạn TikTok

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã khởi động vòng đàm phán tại Madrid vào Chủ nhật (14/9), tập trung giải quyết căng thẳng thương mại, thời hạn thoái vốn của TikTok tại Mỹ và yêu cầu Washington áp thuế Trung Quốc vì mua dầu Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares chào đón Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent để tiếp tục thảo luận về các vấn đề thương mại, kinh tế và an ninh quốc gia, tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 14/2025. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã hội kiến Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và nhà đàm phán thương mại Lý Thành Cương tại Palacio de Santa Cruz, trụ sở Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha. Đây là lần thứ tư trong bốn tháng hai bên gặp nhau tại châu Âu nhằm ngăn mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung sụp đổ trước các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Tháng 7/2025, tại Stockholm, hai bên đồng ý gia hạn 90 ngày thỏa thuận đình chiến thương mại, giảm mạnh thuế trả đũa ba chữ số và khôi phục dòng khoáng sản hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ. Ông Trump đã phê duyệt duy trì thuế 55% với hàng Trung Quốc đến ngày 10/11/2025.

Các chuyên gia nhận định khó đạt đột phá lớn tại Madrid, nơi Tây Ban Nha đang tăng cường quan hệ với Bắc Kinh. Kết quả khả dĩ nhất là gia hạn lần thứ tư thời hạn thoái vốn TikTok của ByteDance (hạn chót 17/9), tránh lệnh cấm tại Mỹ. Một nguồn tin thân cận cho biết không kỳ vọng thỏa thuận cụ thể, nhưng việc công khai đưa TikTok vào chương trình nghị sự giúp chính quyền Trump có cơ sở chính trị gia hạn, dù có thể gây tranh cãi tại Quốc hội Mỹ.

Wendy Cutler, cựu đàm phán USTR, dự đoán các kết quả lớn, như giải quyết lo ngại an ninh TikTok, dỡ hạn chế mua đậu nành Mỹ hay giảm thuế fentanyl, sẽ được để lại cho cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại APEC Seoul tháng 10/2025. Tuy nhiên, thay đổi mô hình kinh tế Trung Quốc có thể mất nhiều năm.