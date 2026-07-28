Chỉ đạo mới nhất về việc kinh doanh bán lẻ xăng dầu trong nước của Bộ Công Thương thời gian tới sẽ ra sao?

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 2371/TTTN-NV ngày 23/7/2026 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, an ninh quốc tế gây biến động mạnh đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, thời gian qua thị trường mặt hàng xăng dầu, nhất là dầu DO (dầu diesel) có nhiều áp lực về nguồn cung và giá cả. Để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục mặt hàng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, góp phần ổn định thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục quản lý thị trường và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp.

Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đảm bảo nguồn cung.

Trong đó, tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu mặt hàng xăng dầu, trọng tâm là dầu DO. Phân công công chức quản lý chặt chẽ địa bàn, theo dõi sát sao diễn biến tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế mặt hàng xăng dầu tại từng cửa hàng bán lẻ trên địa bàn.

Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có) như: Găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng/chưa được chấp thuận bằng văn bản.

Cùng đó, đôn đốc các thương nhân đảm bảo nguồn cung và duy trì bán hàng; đôn đốc các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, cam kết bảo đảm nguồn hàng; chủ động nguồn cung để cung ứng liên tục cho thị trường. Yêu cầu toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký, niêm yết giá đầy đủ và bán đúng giá niêm yết.

Bên cạnh đó, UBND TP.Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn toàn thành phố.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân trong chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn có hoạt động liên quan đến xăng sinh học E10, gồm cơ sở sản xuất, pha chế; kho, tổng kho, kho trung chuyển; thương nhân phân phối, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm quy chuẩn kỹ thuật về pha chế, chất lượng nhiên liệu; hành vi kinh doanh xăng sinh học E10 không bảo đảm yêu cầu về đo lường, chất lượng và điều kiện lưu thông. Trường hợp cần thiết, phạm vi kiểm tra có thể mở rộng.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn toàn thành phố.

Ngoài công tác kiểm tra, giám sát, UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng hiểu đúng về mục đích, yêu cầu của hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10.

Thông qua công tác tuyên truyền, thành phố khẳng định mục tiêu của hoạt động kiểm tra là phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời góp phần ổn định thị trường.

Thành phố cũng yêu cầu tránh để xuất hiện các thông tin không chính xác gây tâm lý bất ổn hoặc tạo ra những tác động không cần thiết đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Trong tháng 6/2026, Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội khuyến khích người dân tích cực sử dụng xăng sinh học E10 nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải; kịp thời phản ánh, kiến nghị tới cơ quan chức năng khi phát hiện các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm như bán xăng không đúng chủng loại theo quy định, găm hàng, tự ý ngừng bán, không niêm yết giá, gian lận về chất lượng, đo lường thông qua đường dây nóng của chi cục, để đơn vị này kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.