Giá bạc leo thang, người dân nườm nượp xếp hàng từ 6 giờ sáng

Sáng 17-10, giá bạc thế giới tiếp tục tăng mạnh lên đỉnh cao mới, trên 54 USD/ounce. Tại Việt Nam, giá bạc của Phú Quý, Ancarat cũng tăng mạnh.

Người dân xếp hàng mua bạc tại cửa hàng của Phú Quý

Giá bạc miếng, bạc thỏi Phú Quý 999 mua vào 2.073 triệu/lượng, bán ra 2,137 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg tăng nhanh ở mức mua vào 55,279 triệu đồng/kg, bán ra 56,986 đồng/kg, tăng 1,7% so với mức giá mở cửa ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc Ancarat cũng tăng mạnh lên mức 54,37 triệu đồng/kg mua vào, bán ra ở mức 55,874 triệu đồng/kg.

Ancarat giới hạn số lượng người mua mỗi ngày

Ghi nhận tại cửa nhiều cửa hàng của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, người dân đã xếp hàng để mua bạc từ trước 6 giờ sáng, và sau khi cửa hàng đi vào hoạt động 30 phút, cửa hàng đã ra thông báo hết hàng và tạm dừng nhận đặt hàng trong ngày.

Người dân xếp hàng mua bạc tại Ancarat từ 7 giờ sáng

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc chi nhánh của Ancarat trên phố Xã Đàn, cho hay dù cửa hàng 8 giờ mới mở cửa nhưng người dân chờ xếp hàng lấy số mua bạc trước cả tiếng. Chỉ sau vài phút, toàn bộ số đã phát hết.

Xếp hàng mua bạc ở Phú Quý

Ông Nguyễn Khánh Long, phân tích viên thị trường kim loại quý của Phú Quý, cho hay giá vàng và giá bạc liên tục vượt đỉnh, trong đó giá bạc vượt qua mức đỉnh mọi thời đại đã tồn tại trong hơn 14 năm qua.

Giá bạc tăng kỷ lục khiến người dân đổ xô đi mua bạc

"Mức tăng trưởng của bạc là vô cùng ấn tượng trong năm 2025 với mức tăng hơn 87% so với mức giá đầu năm. Bạc có khởi đầu chậm hơn vàng nhưng đã có quý 2 và quý 3 tăng trưởng thần tốc và vượt qua vàng. Đà tăng trưởng này đã khiến nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam đổ xô đi mua bạc với lo ngại giá còn tiếp tục tăng trong năm nay. Và thực tế thị trường đang chứng minh những nhận định này là hợp lý và nhiều chuyên gia vẫn dự báo đà tăng này mới chỉ là bắt đầu" - ông Nguyễn Khánh Long nhận định.

Sau 30 phút, cửa hàng Phú Quý thông báo hết hàng