Vợ lương 7 triệu đồng vẫn mua váy 2 triệu, mỗi tháng gội đầu hết tiền triệu

Tôi năm nay 31 tuổi, làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân. Vợ kém tôi ba tuổi, làm nhân viên văn phòng với mức lương khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi cưới nhau gần hai năm, chưa có con nên kinh tế không quá áp lực.

Từ lúc yêu nhau, tôi đã biết vợ thích làm đẹp. Cô ấy hay mua quần áo, mỹ phẩm, chăm sóc tóc và da. Khi đó tôi nghĩ phụ nữ biết chăm chút bản thân là chuyện bình thường, thậm chí còn thấy vui vì vợ lúc nào cũng gọn gàng, chỉn chu.

Nhưng sau khi cưới, tôi bắt đầu cảm thấy cách chi tiêu của vợ vượt quá khả năng tài chính.

Có lần trước đám cưới bạn, vợ mua một chiếc váy gần 2 triệu đồng. Tôi nghe giá mà giật mình vì gần bằng một phần ba tháng lương của cô ấy. Tôi góp ý nhẹ nhàng thì vợ khó chịu, nói phụ nữ không thể lúc nào cũng mặc đồ cũ.

Không chỉ quần áo, vợ còn rất chịu chi cho việc làm đẹp. Mỗi tháng cô ấy dành khoảng một triệu đồng để đi gội đầu dưỡng sinh, chưa kể mỹ phẩm, skincare hay nước hoa. Có đợt còn mua liệu trình chăm sóc da trả góp qua thẻ tín dụng.

Tôi không phải kiểu đàn ông keo kiệt hay quản tiền của vợ quá chặt. Tiền nhà, điện nước và phần lớn chi phí sinh hoạt do tôi lo. Tôi cũng không bắt vợ phải đưa lương cho chồng giữ. Nhưng điều khiến tôi mệt là vợ gần như không có khoản tiết kiệm nào.

Cuối tháng thiếu tiền, cô ấy lại hỏi mượn chồng hoặc dùng thẻ tín dụng. Trong khi đó, các đơn hàng quần áo, mỹ phẩm vẫn đều đặn giao tới nhà. Mỗi lần tôi góp ý, vợ đều nói phụ nữ phải biết yêu bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Có lần tôi nói thật rằng với mức lương hiện tại, chi tiêu như vậy hơi quá tay. Vợ lập tức phản ứng, cho rằng tôi tính toán và đàn ông mà soi cả tiền làm đẹp của vợ thì quá nhỏ nhen.

Từ đó, tôi bắt đầu ngại nhắc đến chuyện tiền bạc vì hễ nói ra là không khí gia đình căng thẳng. Nhưng càng im lặng, tôi càng thấy áp lực. Tôi nghĩ đến chuyện tương lai còn sinh con, còn nhiều khoản phải lo, trong khi vợ dường như chỉ quan tâm mình có đẹp hay không.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất là ranh giới giữa "yêu bản thân" và tiêu xài quá khả năng nằm ở đâu? Nếu thu nhập cao, tôi nghĩ chẳng ai có ý kiến. Nhưng với mức lương hiện tại mà tháng nào cũng chi mạnh tay cho váy vóc, làm đẹp thì tôi thật sự không hiểu nổi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình quá thực dụng hay cách sống của vợ mới là điều có vấn đề?