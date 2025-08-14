Ông Trump tuyên bố sẽ giảm giá thuốc tới 1.500%: Thực hư ra sao?

Trong cuộc gặp báo chí hôm Chủ nhật, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ chứng kiến mức giảm giá thuốc chưa từng có, từ 1.200% đến 1.500%, bắt đầu trong 2-3 tháng tới. Ông nhấn mạnh đây không phải giảm 50%, mà là con số gấp nhiều lần như đã nêu.

Trên thực tế, từ đầu năm, ông Trump đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm hạ giá thuốc, nhưng chưa biện pháp nào tạo ra tác động rõ rệt. Giới chuyên gia khẳng định việc giảm giá tới 1.500% là điều không thể xảy ra về mặt toán học, bởi mức giảm tối đa hợp lý chỉ có thể tính theo tỷ lệ phần trăm từ giá ban đầu.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng phát biểu này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ và ngành dược phẩm Mỹ không thể coi thường.

Giảm chi phí thuốc là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, nhưng các chính sách của ông vẫn chưa có nhiều tác động.

“Giá quốc gia được ưu đãi nhất” là gì và vì sao ông Trump theo đuổi?

Chính sách trung tâm mà ông Trump đang thúc đẩy là “Giá quốc gia được ưu đãi nhất” (Most Favored Nation Pricing), buộc các hãng dược bán thuốc tại Mỹ với giá thấp nhất mà họ áp dụng ở các quốc gia phát triển khác. Hiện tại, người Mỹ trả giá thuốc gần gấp ba lần so với các nước tương đương.

Khi còn ở nhiệm kỳ trước, ông Trump từng ký quy định để Medicare áp dụng mức giá này cho 50 loại thuốc, nhưng chính sách nhanh chóng bị chặn tại tòa và sau đó bị chính quyền Biden hủy bỏ.

Lần này, ông Trump muốn các hãng dược tự nguyện áp dụng mức giá ưu đãi nhất cho bệnh nhân Mỹ hoặc sẽ đối mặt với biện pháp mạnh từ chính phủ, bao gồm tăng nhập khẩu thuốc, xem xét lại xuất khẩu và thậm chí rút giấy phép với thuốc bị cho là “không an toàn hoặc quảng bá sai”.

Ngành dược và hệ thống y tế Mỹ sẽ phản ứng thế nào?

Các cuộc trao đổi giữa chính quyền Trump và doanh nghiệp dược gần đây chưa mang lại kết quả như mong muốn. Để gây áp lực, ông Trump đã gửi thư cho 17 CEO hãng dược, yêu cầu áp dụng mức giá ưu đãi nhất cho mọi loại thuốc bán qua Medicaid, Medicare và cả bảo hiểm tư nhân.

Ngoài ra, ông Trump còn dự định áp thuế nhập khẩu thuốc – có thể lên tới 250% – nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo thuế có thể khiến giá thuốc tăng và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu thuốc gốc.

Dù một số công ty đã công bố kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào sản xuất tại Mỹ, các yếu tố phức tạp của chuỗi cung ứng thuốc, từ nhà sản xuất, công ty bảo hiểm đến các nhà quản lý quyền lợi dược (PBMs), khiến khả năng giảm giá trực tiếp cho người tiêu dùng vẫn rất hạn chế.