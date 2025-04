Tổng thống Trump dọa sa thải Chủ tịch Fed: Đồng USD tiếp tục lao dốc

Ngày 17/4, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích công khai Chủ tịch Fed Jerome Powell. Đến ngày 21/4, những đồn đoán về việc ông Trump có thể sa thải ông Powell đã khiến thị trường tài chính rúng động. Giới đầu tư lo ngại rằng nếu Fed không còn độc lập, các chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ bị chi phối bởi áp lực chính trị.

Sự độc lập của Fed từ lâu được coi là yếu tố then chốt giúp duy trì lòng tin vào tài sản Mỹ. Một khi cơ quan này bị can thiệp, giới đầu tư có thể tháo chạy khỏi thị trường Mỹ, gây ra biến động lớn không chỉ trong nước mà cả toàn cầu.

Cú sốc từ những tuyên bố của ông Trump đã đẩy đồng USD lao dốc, trong khi vàng và các đồng tiền trú ẩn tăng vọt.

Đồng đô la Mỹ biến động mạnh

Đồng USD suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch châu Á ngày 21/4, khi các nhà đầu tư đánh giá rủi ro từ việc ông Powell có thể bị cách chức. Trong đó, USD giảm 1% so với đồng franc Thụy Sĩ – mức thấp nhất trong một thập kỷ và cũng mất khoảng 1% giá trị so với đồng yen Nhật và euro.

So với đô la Singapore, USD giảm 0,5%, xuống còn 1,3041 vào lúc 10h34 sáng (giờ Singapore), ghi nhận mức sụt giảm 3,4% từ đầu năm 2025 đến nay.

Tình hình càng trở nên đáng lo ngại khi diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường đang khá trầm lắng do kỳ nghỉ lễ, khiến phản ứng càng trở nên mạnh mẽ hơn bình thường.

Giá vàng tăng hơn 1% và đạt mức kỷ lục mới 3.370,17 USD/ounce – nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên 26%. Đây là phản ứng rõ ràng của thị trường trước làn sóng lo ngại mới về tương lai kinh tế Mỹ.

Theo chuyên gia Charu Chanana, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Saxo (Singapore), thị trường vốn đã lo lắng về căng thẳng địa chính trị, giờ lại thêm áp lực từ khả năng can thiệp chính trị vào chính sách tiền tệ, khiến nhu cầu trú ẩn vào vàng tăng cao.

Việc mất niềm tin vào đồng USD và trái phiếu Mỹ đã khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi an toàn, trong bối cảnh thế giới đang thiếu ổn định.

Chủ tịch Fed Jerome Powell

Chính quyền Mỹ đang tính toán điều gì với chính sách tiền tệ?

Dù Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích chính sách lãi suất của Fed, lần này mối lo lớn nhất nằm ở việc ông có thể trực tiếp can thiệp hoặc gây sức ép buộc Fed phải thay đổi chính sách.

Tổng thống Mỹ từng bày tỏ mong muốn đồng USD yếu hơn để hàng hóa Mỹ cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế. Vì vậy, việc đồng tiền này giảm giá có thể là điều ông hoan nghênh một phần.

Tuy nhiên, điều này có thể khiến thị trường tài chính mất phương hướng, vì chính sách tiền tệ không còn được dẫn dắt bởi các nguyên tắc chuyên môn, mà bị ảnh hưởng bởi tính toán chính trị.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, phát biểu ngày 20/4 rằng ông hy vọng nước Mỹ sẽ không rơi vào tình trạng chính sách tiền tệ bị ảnh hưởng bởi áp lực chính trị.

Ông Win Thin, người đứng đầu bộ phận chiến lược thị trường toàn cầu tại công ty tài chính Brown Brothers Harriman, cũng lên tiếng cảnh báo. Ông cho rằng chỉ riêng việc chính quyền Trump xem xét khả năng sa thải Chủ tịch Fed đã là dấu hiệu cực kỳ tiêu cực.

“Chúng tôi tin rằng đà suy yếu của USD sẽ còn tiếp diễn, bởi các cuộc tấn công vào tính độc lập của Fed đang ngày càng rõ nét,” ông Win Thin viết trong một bản ghi chú gửi khách hàng.