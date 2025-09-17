Ông Trump kiện The New York Times 15 tỷ USD vì cáo buộc bôi nhọ danh dự

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích The New York Times là “cái loa của phe Dân chủ cực đoan”, đồng thời cáo buộc tờ báo đăng tải những thông tin sai lệch về ông, gia đình và hoạt động kinh doanh.

Đơn kiện được nộp tại bang Florida, nhưng hiện chưa rõ chi tiết cụ thể. Ông Trump nhấn mạnh: “The New York Times đã được tự do nói dối, bôi nhọ và vu khống tôi quá lâu và điều đó phải chấm dứt ngay lập tức.”

Vụ việc có liên quan gì đến Jeffrey Epstein?

Động thái kiện tụng diễn ra chỉ một tuần sau khi ông Trump dọa kiện The New York Times vì đưa tin liên quan đến một ghi chú và hình vẽ có nội dung tình dục, được cho là có chữ ký của ông, gửi cho tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Epstein là tội phạm tình dục, từng bị buộc tội và tự sát trong phòng giam ở New York năm 2019. Nhà Trắng phủ nhận sự liên quan của ông Trump, gọi đây là “sự bịa đặt”. Tờ New York Times hiện chưa đưa ra bình luận về vụ kiện.

Ông Trump còn kiện những cơ quan truyền thông nào khác?

Ông Trump gần đây liên tiếp khởi kiện các hãng truyền thông lớn vì cho rằng họ đưa tin sai lệch. Ông đã kiện ABC News và người dẫn chương trình George Stephanopoulos, cũng như Paramount liên quan đến chương trình 60 Minutes phỏng vấn bà Kamala Harris. Hai vụ này kết thúc bằng các khoản dàn xếp lần lượt 15 triệu USD và 16 triệu USD.

Ngoài ra, ông Trump còn đệ đơn kiện The Wall Street Journal đòi bồi thường 10 tỷ USD sau khi báo này đăng bài viết liên hệ ông với vụ ghi chú liên quan Epstein. Một số cơ quan báo chí cũng đang phản ứng bằng cách kiện ngược lại ông Trump, cho rằng hành động của ông đe dọa quyền tự do báo chí.