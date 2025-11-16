Ông Trump giảm thuế quan thực phẩm: Người Mỹ có thực sự hưởng lợi?

Theo Bloomberg, ông Trump đã ký lệnh giảm thuế quan với thịt bò, cà phê, chuối, cà chua và một số mặt hàng thiết yếu khác. Mục tiêu là giúp hạ giá thực phẩm, giảm áp lực chi tiêu cho người dân Mỹ.

US Trade Representative Jamieson Greer cho biết việc giảm thuế quan này là “sự triển khai tự nhiên” của chiến lược mà Tổng thống đã chỉ đạo trước đó. Đồng thời, ông Trump cũng gợi ý khả năng áp dụng một dạng “cổ tức thuế quan” để nhiều người Mỹ hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm thuế.

Động thái này diễn ra sau một loạt chiến thắng bầu cử của Đảng Dân chủ tại các bang và địa phương, nơi các ứng cử viên nhấn mạnh vấn đề chi phí sinh hoạt, cho thấy áp lực chính trị về việc làm giá thực phẩm hợp lý là rất lớn.

Các thỏa thuận thương mại nào đi kèm và tác động ra sao?

Cùng với việc giảm thuế, Mỹ đang ký kết các thỏa thuận thương mại với Argentina, Guatemala, El Salvador và Ecuador. Ngoài ra, Mỹ và Thụy Sĩ đã đạt thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu từ 39% xuống 15%, đồng thời Thụy Sĩ cam kết đầu tư 200 tỷ USD vào Mỹ.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đề xuất kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận thương mại với Mỹ. Brazil hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận sơ bộ trong tháng này. Trong khi đó, cuộc khảo sát tại Canada cho thấy 67% người dân cho rằng khả năng đạt thỏa thuận giảm thuế với Mỹ trong sáu tháng tới là thấp.

Các thỏa thuận này không chỉ nhằm hạ giá thực phẩm mà còn tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư và cải thiện quan hệ thương mại song phương.

Ông Trump gần đây thừa nhận người tiêu dùng Mỹ đang “gánh chịu” một phần chi phí từ các mức thuế quan của ông. Một vụ kiện quan trọng đang được Tòa án tối cao xem xét, trong đó các thẩm phán bày tỏ nghi ngờ về quyền hạn của Tổng thống trong việc áp dụng các mức thuế rộng nhất.

Nếu Tòa án không đứng về phía ông Trump, chính quyền nhiều khả năng sẽ tìm các phương án khác để thực hiện chương trình thương mại của Mỹ. Việc này làm nổi bật sự phức tạp pháp lý và tranh cãi xung quanh chính sách thuế quan của ông Trump, đồng thời tạo áp lực cho các biện pháp giảm giá thực phẩm.

Mỹ đã đạt những tiến triển nào với các đối tác lớn?

Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận tạm thời, theo đó Trung Quốc sẽ đình chỉ thêm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và chấm dứt điều tra các công ty chip Mỹ. Đổi lại, Mỹ tạm hoãn một số thuế “đáp trả” với Trung Quốc thêm một năm.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng Mỹ “sẽ giảm thuế quan” với hàng hóa Ấn Độ khi đạt được thỏa thuận thương mại với New Delhi. Những bước đi này cho thấy chính quyền đang tích cực điều chỉnh thuế quan để thúc đẩy thương mại và giảm chi phí cho người dân.