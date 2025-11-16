Những khoản đầu tư bí ẩn của ông Trump: 82 triệu USD vào đâu?

Các tài liệu công bố cho thấy từ ngày 28/8 đến 2/10, ông Trump thực hiện hơn 175 giao dịch tài chính, chủ yếu là mua trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính quyền địa phương. Mặc dù các bản công bố không liệt kê chính xác giá trị từng giao dịch, tổng giá trị tối đa các khoản mua ước tính vượt 337 triệu USD.

Phần lớn các tài sản này bao gồm trái phiếu do thành phố, bang, quận, các trường học và các đơn vị liên quan đến cơ quan công quyền phát hành. Những khoản đầu tư mới này trải dài nhiều ngành nghề, trong đó có những lĩnh vực đã hoặc đang hưởng lợi từ các chính sách của chính quyền Trump, đặc biệt là lĩnh vực tài chính được nới lỏng quy định.

Những công ty và lĩnh vực nào được ông Trump chọn mua trái phiếu?

Ông Trump đã mua trái phiếu của nhiều công ty lớn trong nhiều lĩnh vực. Các công ty công nghệ bao gồm chipmaker Broadcom, Qualcomm và Meta Platforms; lĩnh vực bán lẻ có Home Depot, CVS Health; ngân hàng Wall Street như Goldman Sachs và Morgan Stanley.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 8, ông Trump cũng mua trái phiếu của JP Morgan – ngân hàng sau đó trở thành mục tiêu yêu cầu điều tra liên quan tới mối quan hệ với Jeffrey Epstein. Ngoài ra, Trump mua cả trái phiếu Intel sau khi chính phủ Mỹ, dưới chỉ đạo của ông, sở hữu cổ phần tại công ty này.

Điều này cho thấy chiến lược đầu tư của ông Trump không chỉ đa dạng hóa danh mục mà còn liên quan trực tiếp tới các ngành hưởng lợi từ chính sách của ông.

Nhà Trắng chưa bình luận ngay về các giao dịch mới. Tuy nhiên, trước đây chính quyền đã nhấn mạnh rằng ông Trump vẫn nộp đầy đủ bản công bố đầu tư bắt buộc nhưng bản thân ông và gia đình không trực tiếp quản lý danh mục này, mà được một tổ chức tài chính bên thứ ba giám sát.

Trước khi bước vào chính trường, ông Trump giàu lên từ bất động sản và đã đặt các công ty của mình vào một quỹ tín thác do các con ông giám sát. Các bản công bố trước đây cho thấy ông Trump vẫn nhận thu nhập từ các công ty, tiền bản quyền, bất động sản golf và các khoản đầu tư khác, điều này gây lo ngại về xung đột lợi ích.

Tổng mức tài sản và thu nhập của ông Trump ra sao?

Theo bản công bố tháng 6/2024, ông Trump ghi nhận thu nhập hơn 600 triệu USD từ tiền điện tử, bất động sản golf, cấp phép thương hiệu và các lĩnh vực khác. Tổng tài sản được tính toán ít nhất 1,6 tỷ USD, theo Reuters.

Bản công bố tháng 8 cho thấy ông đã mua hơn 100 triệu USD trái phiếu kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1, cho thấy ông Trump tiếp tục tích cực gia tăng danh mục đầu tư cá nhân trong suốt nhiệm kỳ.