‘Nữ hoàng trà sữa’ lột xác thành nữ tỷ phú trẻ giàu nhất Trung Quốc ở tuổi 31

Nữ doanh nhân trẻ tuổi Chương Trạch Thiên đang trở thành một hiện tượng nổi bật trong giới kinh doanh và xã hội Trung Quốc. Ở tuổi 31, cô đã sở hữu khối tài sản ước tính 60 tỷ NDT (khoảng 219 nghìn tỷ đồng), nằm trong nhóm tỷ phú trẻ tuổi nhất đất nước tỷ dân.

Từ ‘nữ thần trà sữa’ đến phu nhân nhà sáng lập JD.com

Chương Trạch Thiên sinh năm 1993 tại thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) trong một gia đình đổ vỡ. Xuất thân trong một gia đình không trọn vẹn, cô sớm rèn luyện tính tự lập.

Bố của Trạch Thiên luôn đầu tư bài bản vào việc học tập và các môn năng khiếu của cô, từ múa, hội họa đến thể dục nhịp điệu.

Vì vậy, cô không chỉ thừa hưởng trí thông minh từ cha mà còn là một học sinh ưu tú toàn diện. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, ngay từ năm lớp 10, cô đã giành ngôi Á quân toàn quốc môn thể dục nhịp điệu và trở thành vận động viên cấp quốc gia.

Nữ tỷ phú Chương Trạch Thiên đang là hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là nữ giới tại Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Thời trung học, một bức ảnh cô cầm ly trà sữa vô tình lan truyền trên mạng, khiến cô nhanh chóng nổi tiếng và được gọi là “nữ thần trà sữa”.

Năm 2011, Trạch Thiên được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa, một trong những ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc và châu Á. Tại đây, cô nhanh chóng nổi bật nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng học thuật và sự năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa.

Chỉ 3 năm sau, cô đã xuất hiện trong video quảng bá Thế vận hội Trẻ mùa hè tại thành phố Nam Kinh, thu hút sự chú ý của công chúng.

Sau Đại học Thanh Hoa, cô theo học trường Barnard thuộc Đại học Columbia (Mỹ) rồi sang Đại học Cambridge (Anh) để hoàn thiện nền tảng học thuật.

Tại Columbia, Chương Trạch Thiên gặp Lưu Cường Đông. Ngay lần đầu tiên gặp, ông chủ JD đã bị cô thu hút nhưng 3 lần tỏ tình đều bị từ chối. Không bỏ cuộc, Lưu Cường Đông bay sang Mỹ để bày tỏ lại tình cảm.

Cuối cùng, sự chân thành của ông đã chinh phục được Chương Trạch Thiên. Cả hai bắt đầu hẹn hò và chính thức kết hôn vào năm 2015. Chương Trạch Thiên trở thành “bà chủ” của tập đoàn thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc.

Không chỉ là ‘bình hoa’

Chặng đường kinh doanh của Trạch Thiên gắn liền với tập đoàn thương mại điện tử JD.com.

Sau khi kết hôn, Chương Trạch Thiên không an phận làm phu nhân giàu có mà nỗ lực học hỏi kinh doanh để hỗ trợ chồng. Sau khi sinh con gái, cô khéo léo tận dụng hình ảnh người mẹ để giúp mảng mẹ & bé của JD đạt doanh số ngang ngửa “ông lớn” Taobao.

Chương Trạch Thiên cùng chồng là Lưu Cường Đông, nhà sáng lập JD.com, tập đoàn thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Cô cùng chồng là tỷ phú Lưu Cường Đông mở rộng đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác, từ thương mại điện tử, tài chính đến nghệ thuật.

Nhờ vậy, Trạch Thiên không chỉ là gương mặt quen thuộc trong giới doanh nhân mà còn tạo dấu ấn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Các tuần lễ thời trang quốc tế và sự kiện kinh doanh là nơi cô thể hiện khả năng kết nối giữa thương mại, văn hóa và phong cách sống, mở rộng sức ảnh hưởng của mình ra ngoài biên giới doanh nghiệp.

Ngoài việc phát triển JD.com, Trạch Thiên còn tham gia vào các chiến lược đầu tư xa xỉ phẩm, thời trang cao cấp và nghệ thuật, tạo ra sức ảnh hưởng kép: vừa thúc đẩy doanh số cho tập đoàn, vừa nâng cao uy tín thương hiệu và hình ảnh cá nhân.

Từ 2015 đến 2018, lượng người dùng nữ trên JD tăng gấp 4 lần, doanh số tăng gấp 5 lần mà phần lớn nhờ công sức của Chương Trạch Thiên. Những đóng góp thực tế này giúp cô xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh "bình hoa" trong mắt công chúng.

Năm 2020, ở tuổi 27, Chương Trạch Thiên lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng Nữ doanh nhân giàu nhất Trung Quốc của Forbes với khối tài sản ước tính 58,4 tỷ NDT (khoảng 213 nghìn tỷ đồng), lập kỷ lục là người trẻ nhất từng xuất hiện trong danh sách.

Ba năm sau, sự nhạy bén và tầm nhìn trong lĩnh vực đầu tư tiếp tục đưa tên cô vào bảng “Phụ nữ đầu tư xuất sắc nhất” của Forbes Trung Quốc.

Bước sang năm 2024, tổng tài sản của cô và chồng đạt 188 tỷ NDT (khoảng 687 nghìn tỷ đồng), trong đó phần của Chương Trạch Thiên đã tăng lên 60 tỷ NDT (khoảng 219 nghìn tỷ đồng).

Ở tuổi 31, “nữ hoàng trà sữa” ngày nào đã lột xác thành nữ tỷ phú trẻ nhất, sở hữu bản lĩnh, sự tỉnh táo và sức ảnh hưởng ngày càng lớn trong giới kinh doanh.

Hiện nay, với khối tài sản “khủng” và tầm ảnh hưởng xã hội rõ nét, Chương Trạch Thiên là hình mẫu cho các nữ doanh nhân trẻ Trung Quốc: kết hợp giữa học vấn bài bản, tài năng, chiến lược kinh doanh dài hạn và khả năng xây dựng hình ảnh công chúng tinh tế.

