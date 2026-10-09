Nữ giám đốc mất việc, bán hàng rong để trả nợ mua nhà

Khoảng 15h30 mỗi ngày, Chen Lutong đạp xe ba gác chở dưa hấu, đào và nho đến trước ga tàu điện ngầm ở Thiên Tân để bán. Trước khi làm công việc này, cô từng có hơn 10 năm làm quản lý cấp cao trong ngành bất động sản.

Từng du học Pháp chuyên ngành thiết kế nội thất, Chen làm giám đốc thiết kế cho một khu căn hộ cao cấp tại Tam Lý Đồn (Bắc Kinh). Mức lương giai đoạn này của cô đạt 45.000 nhân dân tệ (khoảng 6.300 USD) mỗi tháng.

Thu nhập cao, Chen chi tiêu phóng tay cho hàng hiệu và không có thói quen lập quỹ dự phòng. Năm 2019, nghe lời khuyên của gia đình về việc ổn định chỗ ở trước ngưỡng tuổi 40, cô vay ngân hàng 281.000 USD để mua một căn hộ rộng hơn 110 m2 tại Thiên Tân với giá 416.000 USD. Mỗi tháng, cô phải trả góp 1.100 USD.

Năm 2022, thị trường bất động sản Trung Quốc suy thoái, hàng loạt tập đoàn thu hẹp quy mô khiến Chen mất việc. Ở độ tuổi ngoài 40, cô gửi hơn 100 bộ hồ sơ xin việc đến Thâm Quyến, Tô Châu, Thành Đô và Chu Hải nhưng không có hồi âm do rào cản tuổi tác.

Mức lương kỳ vọng của cô giảm dần từ 6.300 USD xuống 2.800 USD. Tháng 4/2025, cô nhận công việc cải tạo nhà cũ với mức lương 2.100 USD để có dòng tiền trả lãi ngân hàng, nhưng công việc cũng nhanh chóng chấm dứt do không đạt chỉ tiêu doanh số.

Gánh nặng tài chính lớn dần khi giá trị căn hộ giảm khoảng 140.000 USD so với lúc mua. Việc bán cắt lỗ trở nên bất khả thi vì số tiền thu về không đủ trả nợ gốc. Bố của Chen, 70 tuổi, phải đi làm nhân viên dọn vệ sinh để hỗ trợ con gái.

Từ tháng 9/2025, Chen bắt đầu bán hàng lề đường. Sau thời gian thử bán đồ ăn vặt, đến tháng 5/2026, cô chuyển sang bán trái cây.

Mỗi ngày, cô có mặt ở chợ đầu mối từ 5h sáng để khảo giá và nhập hàng. Để đủ tiền sinh hoạt và trả nợ ngân hàng, Chen đặt mục tiêu doanh thu 140 USD mỗi ngày. Tuy nhiên, có những hôm cô chỉ thu về 4 USD.

Chen cho biết, điều khiến cô thấy e ngại nhất lúc này là không trả được nợ, chứ không phải việc một cựu giám đốc đi bán hàng rong. "Tôi chấp nhận làm mọi việc để giữ mái nhà cho bản thân", cô nói.

Đồng hồ điểm 23h, chiếc xe ba gác vẫn còn dưa hấu. Chen tiếp tục nán lại vỉa hè, hướng mắt về phía cửa ga để chờ thêm khách.

Chen bán hoa quả gần ga tàu điện ở Thiên Tân. Ảnh: QQ