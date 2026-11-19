Ông cho rằng Việt Nam vẫn còn nhiều lĩnh vực có nhu cầu thực tế nhưng chưa được phục vụ hiệu quả. Đây là dư địa để các doanh nghiệp mới tham gia, cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển mô hình kinh doanh ở quy mô lớn hơn. Chẳng hạn, những dịch vụ như giúp việc gia đình hay chăm sóc tóc vốn đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa chất lượng, ứng dụng công nghệ vào quản lý và xây dựng trải nghiệm khách hàng đồng nhất lại mở ra cơ hội phát triển những mô hình kinh doanh mới.

Với cách tiếp cận này, nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm những ngành nghề mới lạ hay những thị trường đang tạo ra xu hướng. Cơ hội đôi khi nằm ngay trong những nhu cầu quen thuộc, nếu doanh nghiệp tìm được cách phục vụ tốt hơn.

Ông Tâm từng chia sẻ quan điểm xây dựng những "mảnh ghép giá trị" đối với các nhà sáng lập, thông qua việc đóng góp về chiến lược, tầm nhìn, năng lực công nghệ và quản trị. Điều đó cho thấy vai trò của nhà đầu tư theo cách tiếp cận này không chỉ dừng ở việc cung cấp vốn. Giá trị của sự đồng hành còn nằm ở khả năng giúp doanh nghiệp hoàn thiện mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý và từng bước mở rộng quy mô.