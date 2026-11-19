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Khởi đầu với 24h.com.vn từ năm 2004, ông Phan Minh Tâm từng bước xây dựng dấu ấn trong lĩnh vực trang tin điện tử, trước khi mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực kinh doanh và đầu tư công nghệ.
N
ăm 2004, khi Internet tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển, ông Phan Minh Tâm cùng các cộng sự bắt đầu xây dựng 24h.com.vn. Xuất phát điểm khá khiêm tốn, với văn phòng đầu tiên chỉ khoảng 20m² và đội ngũ bốn người, nhưng ý tưởng đằng sau dự án lại xuất phát từ một nhu cầu rất rõ ràng: Người dùng cần được tiếp cận thông tin nhanh chóng, liên tục và đa dạng hơn.
Trong một chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, ông Tâm từng kể rằng bản thân có thói quen đọc rất nhiều sách báo nhưng luôn cảm thấy thiếu thông tin. Ông mong muốn tạo ra một trang tin có thể cập nhật liên tục trong ngày, đáp ứng nhu cầu theo dõi tin tức của độc giả. Ý tưởng ấy đã trở thành nền móng cho 24h.com.vn.
Hơn hai thập kỷ phát triển, 24H đã xây dựng được vị thế là một trong những trang tin điện tử trực tuyến quen thuộc với hàng triệu độc giả Việt Nam. 24H.com.vn tập trung vào những nội dung chủ lực như bóng đá, thể thao, tin tức, giải trí, cùng nhiều chuyên mục đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dùng.
Một bước phát triển đáng chú ý là sự ra đời của Eva.vn vào năm 2006. Nếu 24h.com.vn hướng đến nhóm độc giả đại chúng với nhu cầu thông tin rộng, Eva lựa chọn một hướng tiếp cận chuyên biệt hơn, tập trung vào phụ nữ, gia đình, làm đẹp, sức khỏe và phong cách sống. Hai trang tin điện tử theo đuổi những nhóm độc giả khác nhau nhưng có điểm chung: Lấy nhu cầu độc giả làm trung tâm để phát triển nội dung và sản phẩm.
Đây cũng là một trong những dấu ấn thành công trong hành trình kinh doanh của ông Phan Minh Tâm: Khả năng nhận diện nhu cầu và chuyển hóa nhu cầu đó thành sản phẩm có khả năng phát triển trên quy mô lớn.
H
ành trình kinh doanh của ông Phan Minh Tâm không dừng lại ở việc phát triển thêm các website hay ứng dụng. Ông lựa chọn một hướng đi rộng hơn: Tham gia đầu tư và đồng hành cùng những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng. Danh mục doanh nghiệp gắn với hành trình đầu tư của ông trải rộng trên nhiều lĩnh vực: Từ dịch vụ việc làm Siêu Việt, dịch vụ gia đình với JupViec, chăm sóc tóc 30Shine, bất động sản với Rever, thương mại điện tử với Ecomobi, 24H Money… và các mô hình kinh doanh dịch vụ khác. Thoạt nhìn, những lĩnh vực này có vẻ không liên quan nhiều đến nhau. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Tâm: Điểm chung không nằm ở ngành nghề mà nằm ở cách tiếp cận cơ hội đầu tư.
Ông cho rằng Việt Nam vẫn còn nhiều lĩnh vực có nhu cầu thực tế nhưng chưa được phục vụ hiệu quả. Đây là dư địa để các doanh nghiệp mới tham gia, cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển mô hình kinh doanh ở quy mô lớn hơn. Chẳng hạn, những dịch vụ như giúp việc gia đình hay chăm sóc tóc vốn đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa chất lượng, ứng dụng công nghệ vào quản lý và xây dựng trải nghiệm khách hàng đồng nhất lại mở ra cơ hội phát triển những mô hình kinh doanh mới.
Với cách tiếp cận này, nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm những ngành nghề mới lạ hay những thị trường đang tạo ra xu hướng. Cơ hội đôi khi nằm ngay trong những nhu cầu quen thuộc, nếu doanh nghiệp tìm được cách phục vụ tốt hơn.
Ông Tâm từng chia sẻ quan điểm xây dựng những "mảnh ghép giá trị" đối với các nhà sáng lập, thông qua việc đóng góp về chiến lược, tầm nhìn, năng lực công nghệ và quản trị. Điều đó cho thấy vai trò của nhà đầu tư theo cách tiếp cận này không chỉ dừng ở việc cung cấp vốn. Giá trị của sự đồng hành còn nằm ở khả năng giúp doanh nghiệp hoàn thiện mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý và từng bước mở rộng quy mô.
C
ó một điểm xuyên suốt trong quan điểm đầu tư của ông Phan Minh Tâm là sự thận trọng trước những mô hình tăng trưởng thiếu nền tảng thực tế. Ông từng nhấn mạnh: “Đầu tư là phải sống sót, đừng tin vào những giấc mơ ‘đốt tiền’ và ‘liều ăn nhiều’”. Theo ông, khi lựa chọn doanh nghiệp, yếu tố quan trọng hàng đầu không chỉ là ý tưởng hay quy mô thị trường, mà là chất lượng và năng lực của người sáng lập.
Một Founder tốt cần có quá trình phát triển rõ ràng, năng lực điều hành hiện tại và tầm nhìn cho tương lai. Quan trọng hơn, họ phải am hiểu sâu sắc lĩnh vực kinh doanh, nhận diện đúng nhu cầu thị trường và có khả năng biến cơ hội thành kết quả thực tế. Về phía nhà đầu tư, việc đánh giá cũng cần đặt trong mối tương quan giữa tiềm năng ngành, năng lực đội ngũ và giá trị mà mình có thể đóng góp cho doanh nghiệp.
Với ông Tâm, vốn không phải đích đến, mà là nguồn lực cần được sử dụng hiệu quả để tạo ra giá trị. Một doanh nghiệp muốn phát triển dài hạn phải có đội ngũ đủ năng lực thực thi chiến lược, cải thiện vị thế cạnh tranh và từng bước vươn lên dẫn đầu thị trường. Đây cũng là cách tiếp cận xuyên suốt trong hoạt động đầu tư của ông Phan Minh Tâm: Ưu tiên những doanh nghiệp có nhu cầu thị trường rõ ràng, người sáng lập có năng lực và khả năng phát triển bền vững.
M
ột trong những nội dung đáng chú ý khác trong chia sẻ của ông Phan Minh Tâm là định hướng xây dựng doanh nghiệp có khả năng phát triển bền vững, minh bạch và vận hành độc lập. Theo ông, đích đến của doanh nghiệp không chỉ là tạo ra một mô hình kinh doanh tốt, mà còn phải hướng tới những chuẩn mực quản trị cao hơn, có khả năng thu hút nhân tài và được thị trường thừa nhận.
Ông đề cập đến IPO hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư chiến lược như những hướng đi quan trọng trong quá trình phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Để đạt được điều đó, doanh nghiệp phải xây dựng nền tảng quản trị minh bạch, có đội ngũ kế thừa và giảm sự phụ thuộc vào cá nhân nhà sáng lập. Đây cũng là lý do ông đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của Founder. Người sáng lập không chỉ cần có khả năng tạo ra sản phẩm, mà còn phải đủ năng lực đồng hành cùng doanh nghiệp qua những giai đoạn khó khăn nhất.
Nhìn lại hành trình từ 24h.com.vn, Eva.vn, và các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư, có thể thấy một điểm chung trong tư duy kinh doanh của ông Phan Minh Tâm: Bắt đầu từ việc nhận diện nhu cầu, phát triển sản phẩm, xây dựng đội ngũ và từng bước mở rộng quy mô.
Từ một trang tin điện tử ra đời năm 2004 đến những nền tảng phục vụ các cộng đồng chuyên biệt, rồi mở rộng sang hoạt động đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, hành trình ấy phản ánh một cách tiếp cận kinh doanh không chỉ dựa trên cơ hội ngắn hạn.
Trong một thị trường liên tục xuất hiện những xu hướng mới, những mô hình kinh doanh mới và những câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn, quan điểm "đầu tư là phải sống sót" của ông Tâm có lẽ cũng chính là thông điệp thể hiện rõ nhất triết lý mà ông theo đuổi: Không chỉ tìm kiếm những doanh nghiệp có thể phát triển nhanh, mà quan trọng hơn là xây dựng những doanh nghiệp có khả năng tồn tại, tạo ra giá trị và phát triển bền vững trong dài hạn.
Nguồn: https://arttimes.vn/thong-tin-doanh-nghiep/chu-tich-cong-ty-cp-quang-cao-tr...Nguồn: https://arttimes.vn/thong-tin-doanh-nghiep/chu-tich-cong-ty-cp-quang-cao-truc-tuyen-24h-tu-24hcomvn-den-he-sinh-thai-doanh-nghiep-hanh-trinh-khong-dung-lai-c60a85286.html-19/11/2026 05:50 AM (GMT+7)