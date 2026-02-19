Nữ giám đốc bỏ việc, ra đảo hoang nuôi cá

Tháng 12/2023, Yue Li, giám đốc một công ty bất động sản tại Bắc Kinh, cảm thấy cả thể chất và tinh thần đã "chạm ngưỡng chịu đựng".

Gần 20 năm cống hiến, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc. Mỗi năm, cô đi công tác tới 300 ngày. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại ở Bắc Kinh, Yue cũng mất gần bốn tiếng mỗi ngày vật vã trên đường để di chuyển giữa nhà và văn phòng.

"Tôi tự hỏi đây có phải là cuộc đời mà mình muốn không? Tôi kiếm tiền để làm gì khi không có thời gian sống?", Yue nói và quyết định nộp đơn nghỉ việc.

Trong một chuyến du lịch đến quần đảo Chu Sơn (tỉnh Chiết Giang), cô tình cờ thấy thông tin tuyển dụng nhân viên kiểm tra chất lượng tại một ngư trường trên đảo Đổng Trại (Dongzhai). Giữa tháng 12, cựu giám đốc bất động sản xách ba lô lên đảo nhận việc.

Yue Li tận hưởng niềm vui bắt cá ở đảo Dongzhai, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Đổng Trại là hòn đảo biệt lập, xung quanh toàn đảo hoang, cách khu dân cư gần nhất tới 40 km. Cuộc sống mới chào đón Yue bằng những cú sốc: chuột chạy khắp nơi, thậm chí gặm nát cả tuýp kem đánh răng của cô ngay đêm đầu tiên.

Thời tiết khắc nghiệt cũng là thử thách lớn. Những ngày mưa bão, nước dột ướt sũng gian bếp, đồ đạc lúc nào cũng ẩm mốc. Có hôm gió giật cấp 9, bếp lò không thể nhóm lửa, Yue đành nhịn đói đi ngủ. Nhu yếu phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến tàu tiếp tế thưa thớt từ đất liền.

Công việc hàng ngày của Yue xoay quanh các lồng cá ngoài khơi. Cô kiểm tra hệ thống cho ăn, ghi chép nhiệt độ nước, sóng biển và theo dõi đàn cá. Mức lương cô nhận được là 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) mỗi tháng - con số bằng 1/5 trước đây. Đổi lại, cô được nghỉ 4 ngày sau mỗi 2 tháng làm việc.

Dù thiếu thốn vật chất, Yue lại tìm thấy sự bình yên chưa từng có. "Nhịp sống ở đây trôi theo tiếng sóng, khác hẳn sự ngột ngạt ở Bắc Kinh", cô chia sẻ.

Phần lớn thời gian rảnh, người phụ nữ 46 tuổi ngồi câu cá, đặt lồng bắt cua hoặc đọc sách ngắm hoàng hôn. Hải sản quanh đảo dồi dào đến mức chỉ sau một đêm thả lồng, cô có thể kéo lên 10 con cua lớn, đủ thực phẩm cho nhiều ngày.

"Cuộc sống không còn lịch họp dày đặc hay áp lực doanh số (KPI). Tôi đang sống những ngày tháng tự do nhất cuộc đời", Yue Li nói.