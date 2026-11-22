Theo phân tích mới được Forbes công bố ngày 9/11, Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles, đang sở hữu khối tài sản ròng ước tính 1,4 tỷ USD, tương đương khoảng 1,04 tỷ bảng Anh. Con số này đưa ông lên vị trí nghệ sĩ âm nhạc giàu thứ ba thế giới, chỉ sau rapper Jay-Z với 2,8 tỷ USD và nữ ca sĩ Taylor Swift với 2 tỷ USD.

Thực tế, McCartney đã được ghi nhận là tỷ phú từ năm 2024, khi bảng xếp hạng Sunday Times Rich List ước tính tổng tài sản của ông và vợ, Nancy Shevell, đạt 1 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, mức định giá mới nhất của Forbes tập trung vào tài sản riêng của McCartney, đồng thời làm rõ cách ông xây dựng một đế chế kinh doanh âm nhạc trị giá hàng tỷ USD.

The Beatles và đế chế bản quyền hàng trăm triệu USD

Khác với quan niệm cho rằng phần lớn tài sản của McCartney đến từ những bản thu âm và các chuyến lưu diễn cùng The Beatles, Forbes cho biết nguồn tài sản quan trọng nhất của ông nằm ở MPL Communications, công ty xuất bản âm nhạc được thành lập năm 1969, trước khi ban nhạc chính thức tan rã.

Thời kỳ đầu sự nghiệp, The Beatles ký những hợp đồng mà theo lời McCartney, khiến các thành viên không được hưởng lợi tương xứng với thành công thương mại. Phần lớn quyền xuất bản các ca khúc của nhóm nằm trong tay những đơn vị khác. Kinh nghiệm này khiến McCartney sớm nhận ra tầm quan trọng của việc nắm giữ quyền sở hữu các tác phẩm âm nhạc.

Thông qua MPL Communications, ông không chỉ kiểm soát quyền khai thác các sáng tác riêng mà còn từng bước mua lại danh mục bản quyền của nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có Buddy Holly, cùng các tác phẩm nhạc kịch Broadway và những ca khúc Giáng sinh kinh điển.

Ban nhạc The Beatles. Ảnh: Dan Grossi (AP)

Danh mục này bao gồm các tác phẩm nổi tiếng như Blue Suede Shoes, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, The Christmas Song và nhạc kịch Grease. Mỗi khi những tác phẩm được phát trực tuyến, sử dụng trong chương trình biểu diễn hoặc khai thác thương mại theo các hình thức có cấp phép, các chủ sở hữu quyền có thể nhận được nguồn thu bản quyền tương ứng.

Forbes ước tính MPL Communications hiện sở hữu quyền đối với hàng nghìn ca khúc, tạo ra doanh thu hàng chục triệu USD mỗi năm và có giá trị ít nhất 250 triệu USD. Đây được xem là tài sản kinh doanh quan trọng nhất trong danh mục đầu tư của McCartney.

Bên cạnh MPL, McCartney còn nắm giữ quyền lợi kinh tế đáng kể từ hoạt động của The Beatles. Công ty Apple Corps, đơn vị quản lý các hoạt động kinh doanh liên quan tới ban nhạc, hiện tạo ra hơn 50 triệu USD mỗi năm từ khai thác âm nhạc trực tuyến, bán đĩa than và các sản phẩm lưu niệm. McCartney, Ringo Starr cùng những người thừa kế của John Lennon và George Harrison được hưởng bốn phần bằng nhau trong nguồn thu nhập phân chia từ công ty này.

Forbes định giá riêng dòng thu nhập nói trên của mỗi bên ở mức trên 150 triệu USD. Ngoài ra, quyền lợi bản quyền sáng tác của McCartney đối với các ca khúc The Beatles mang về ít nhất 10 triệu USD mỗi năm và được ước tính trị giá tối thiểu 200 triệu USD.

Khối tài sản của McCartney còn được bổ sung bằng hàng trăm triệu USD thu nhập tích lũy từ các chuyến lưu diễn. Riêng tour diễn Got Back giai đoạn 2022 - 2025 đã có 79 buổi biểu diễn. Ông cũng sở hữu nhiều bất động sản tại Anh và Mỹ, cùng bộ sưu tập nghệ thuật có tác phẩm của những danh họa như Pablo Picasso và René Magritte.

Ở tuổi 84, McCartney vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, ra mắt album The Boys of Dungeon Lane vào tháng 5/2026. Tuy nhiên, không giống doanh thu lưu diễn phụ thuộc vào khả năng biểu diễn của nghệ sĩ, danh mục bản quyền có thể tiếp tục tạo nguồn thu trong nhiều thập kỷ, ngay cả khi người sở hữu không còn trực tiếp xuất hiện trên sân khấu.

Công nghiệp thu âm 31,7 tỷ USD và những tỷ phú âm nhạc

Khối tài sản của Paul McCartney phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong ngành công nghiệp âm nhạc, khi giá trị kinh tế không chỉ nằm ở số lượng đĩa bán ra mà còn ở quyền sở hữu bản ghi, quyền tác giả, khả năng khai thác nội dung trên nền tảng số và những hoạt động kinh doanh phát triển từ thương hiệu nghệ sĩ.

Theo báo cáo Global Music Report 2026 của Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI), doanh thu âm nhạc ghi âm toàn cầu đạt mức kỷ lục 31,7 tỷ USD trong năm 2025, tăng 6,4% so với năm trước. Đây là năm tăng trưởng thứ 11 liên tiếp của ngành và cũng là lần đầu tiên doanh thu vượt ngưỡng 30 tỷ USD.

Động lực chính tiếp tục đến từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Doanh thu streaming vượt 22 tỷ USD, đóng góp 69,6% tổng doanh thu âm nhạc ghi âm toàn cầu. Riêng streaming trả phí chiếm 52,4%, với khoảng 837 triệu người sử dụng tài khoản đăng ký trả phí trên thế giới.

Thị trường châu Á cũng ghi nhận mức tăng trưởng 10,9% trong năm 2025. Trung Quốc vượt Đức để trở thành thị trường âm nhạc ghi âm lớn thứ tư thế giới, trong khi Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí thứ hai. Quy mô thương mại của ngành âm nhạc đang mở rộng, không còn chỉ dựa vào các thị trường phương Tây.

Doanh thu 31,7 tỷ USD của IFPI phản ánh thị trường âm nhạc ghi âm, không bao gồm toàn bộ doanh thu từ lưu diễn, kinh doanh thương hiệu hay lĩnh vực xuất bản âm nhạc. Đây lại chính là những nguồn thu quan trọng đã góp phần tạo nên tài sản của giới nghệ sĩ tỷ phú.

Jay-Z hiện đứng đầu danh sách với 2,8 tỷ USD. Trở thành tỷ phú hip-hop đầu tiên vào năm 2019, rapper người Mỹ đã mở rộng hoạt động từ âm nhạc sang đầu tư và kinh doanh. Ông sáng lập công ty giải trí Roc Nation, tham gia nền tảng streaming Tidal và thực hiện nhiều thương vụ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng cao cấp.

Taylor Swift, người đứng thứ hai với 2 tỷ USD, lại đại diện cho mô hình tạo dựng tài sản dựa chủ yếu vào hoạt động âm nhạc. Theo Forbes, tài sản của cô bao gồm gần 1 tỷ USD tích lũy từ bản quyền và lưu diễn, danh mục âm nhạc được định giá khoảng 900 triệu USD cùng khoảng 100 triệu USD bất động sản.

Paul Mccartney sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD. Ảnh: Rolling Stone

Một trường hợp khác là Bruce Springsteen, được Forbes định giá khoảng 1,2 tỷ USD. Năm 2021, nam nghệ sĩ bán danh mục bản quyền sáng tác và các bản ghi âm trong sự nghiệp cho Sony Music với mức giá ước tính 500 triệu USD. Những danh mục ca khúc lâu đời có thể được giao dịch như một loại tài sản đầu tư quy mô lớn.

Danh sách tỷ phú âm nhạc còn có Rihanna, Beyoncé và Dr. Dre, cùng được Forbes định giá khoảng 1 tỷ USD trong năm 2026. Tuy nhiên, nguồn gốc tài sản của ba nghệ sĩ có sự khác biệt đáng kể.

Rihanna giàu lên chủ yếu nhờ cổ phần tại hãng mỹ phẩm Fenty Beauty. Beyoncé tích lũy tài sản từ âm nhạc, lưu diễn và hoạt động kinh doanh giải trí, trong khi Dr. Dre hưởng lợi lớn từ thương vụ bán Beats Electronics và Beats Music cho Apple với tổng giá trị khoảng 3 tỷ USD năm 2014.

Sự phát triển của streaming cũng làm thay đổi cách các công ty thu âm, nhà xuất bản và quỹ đầu tư định giá danh mục bản quyền. Thay vì chỉ phụ thuộc vào doanh số album trong một giai đoạn phát hành, những ca khúc nổi tiếng có thể liên tục tạo tiền từ lượt nghe, sử dụng trong phim ảnh, quảng cáo, biểu diễn công cộng và các hoạt động cấp phép khác.

Đà tăng trưởng của ngành cũng đi kèm những thách thức mới. IFPI cảnh báo về gian lận lượt nghe trực tuyến và yêu cầu xây dựng cơ chế bảo vệ quyền tác giả trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Khi âm nhạc trở thành một loại tài sản có thể được định giá và giao dịch với quy mô ngày càng lớn, vấn đề xác định ai sở hữu và được quyền khai thác các tác phẩm càng có ý nghĩa quan trọng.