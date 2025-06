Nóng nhất trong ngày: Giá vàng giảm mạnh, Bitcoin cắm đầu lao dốc

Giá vàng hôm nay 23/6: Giảm mạnh ngay đầu phiên

Sáng 23/6, kim loại quý trên sàn quốc tế được giao dịch ở mức 3.356 USD/ounce, giảm khoảng 13 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng tiếp tục giảm, sau khi mất khoảng 60 USD mỗi ounce vào phiên cuối tuần.

Giá vàng giảm trong bối cảnh thị trường đang theo dõi thông tin liên quan đến căng thẳng xung đột giữa Iran và Israel leo thang khi Mỹ chính thức can thiệp vào ngày 22/6 vừa qua.

Giá vàng tiếp tục giảm

Thông tin mới nhất cho thấy Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran đã đẩy Trung Đông vào tình thế bất ổn.

Chỉ số đồng USD (DXY) tăng mạnh, vượt xa mốc 99 điểm cũng khiến giá vàng đi xuống. Theo Công ty chứng khoán VPS, giá vàng còn chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Dù FED dự kiến có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay nhưng lo ngại về lạm phát kéo dài đã hạn chế niềm tin vào viễn cảnh này. Từ đó, làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản khác. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 106,4 triệu đồng/lượng.

Với thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động với biên độ hẹp và nhịp độ chậm hơn. Cụ thể, công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 117,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều mua vào và 119,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều bán ra, ổn định so với cuối tuần.

Tương tự, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tiếp tục ổn định, dao động quanh mức 113,7 triệu đồng/lượng mua vào và 116,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Các nước đổ xô dự trữ vàng khi Mỹ tấn công Iran

Căng thẳng địa chính trị leo thang do Mỹ tham gia xung đột Israel - Iran khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo. Sau các cuộc không kích của Israel vào cơ sở hạt nhân Iran, Iran trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ngày 22/6/2025, Mỹ tấn công ba địa điểm hạt nhân Iran, đẩy giá vàng thế giới lên mức kỷ lục 3.451 USD/ounce.

Xung đột Israel - Iran và chiến tranh Ukraine - Nga làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, gây áp lực lạm phát toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu dự trữ vàng – tài sản trú ẩn an toàn. The Economic Times cho rằng nhà đầu tư rút vốn khỏi kênh rủi ro, chuyển sang vàng do lo ngại bất ổn kéo dài.

Về kinh tế vĩ mô, lạm phát Mỹ yếu (CPI tháng 5 tăng 0,1%), củng cố kỳ vọng FED giảm lãi suất vào tháng 9/2025, khiến vàng hấp dẫn hơn. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) báo cáo 95% nhà quản lý dự trữ kỳ vọng ngân hàng trung ương tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, mức cao nhất từ 2019. Trung Quốc và Nga tích cực mua vàng để đa dạng hóa danh mục, giảm phụ thuộc USD.

Bloomberg nhấn mạnh vàng được ưa chuộng nhờ bảo toàn giá trị (80%), đa dạng hóa danh mục (81%) và hiệu suất trong khủng hoảng (85%). Giá vàng tăng mạnh phản ánh vai trò kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh hỗn loạn địa chính trị và kinh tế. Các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương duy trì quan điểm lạc quan, dự báo giá vàng có thể tiếp tục lập kỷ lục mới.

Bitcoin cắm đầu lao dốc do căng thẳng Mỹ - Iran

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang khiến giá Bitcoin lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025, đạt dưới 97 USD vào Chủ nhật, kéo theo sự sụt giảm mạnh của Ether (hơn 10%), Solana, XRP, và Dogecoin USD. Thị trường tiền điện tử “đỏ lửa” do nhà đầu tư ồ ạt bán tháo tài sản rủi ro cao trước lo ngại lạm phát quay lại và bất ổn địa chính trị. Đến cuối ngày, Bitcoin phục hồi nhẹ, giao dịch quanh 99 USD, giảm 1% trong 24 giờ; Ether giảm 2,5% quanh 2.200 USD.

Bitcoin cắm đầu lao dốc

Nguyên nhân chính là nguy cơ Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển 20% dầu toàn cầu, đẩy giá dầu có thể lên 130 USD/thùng (JPMorgan). Điều này làm dấy lên lo ngại lạm phát Mỹ tăng 5%, buộc Fed duy trì hoặc tăng lãi suất, khiến nhà đầu tư chuyển sang tài sản an toàn như USD. Bitcoin, vốn được xem là “vàng kỹ thuật số”, lại biến động như cổ phiếu công nghệ, tương quan chặt với Nasdaq (Kaiko), cho thấy nó chưa phải kênh trú ẩn ổn định như vàng.

Dòng tiền vào quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ đạt 1,04 tỷ USD đầu tuần, nhưng chững lại vào cuối tuần, trùng với việc Tổng thống Donald Trump rời hội nghị G7 sớm, tuyên bố xem xét chính sách Iran. Phân tích kỹ thuật cho thấy, khi Bitcoin thủng mốc 99.000 USD, hơn 1 tỷ USD vị thế mua trên Binance, Bybit bị thanh lý, chủ yếu là lệnh mua lên, phản ánh tâm lý quá lạc quan của nhà đầu tư trước đó.

Giá dầu tăng vọt sau các cuộc không kích của Mỹ vào Iran

Giá dầu thế giới tăng hơn 2% đầu tuần sau khi Mỹ không kích ba cơ sở hạt nhân Iran (Fordo, Natanz, Isfahan) vào ngày 21/6/2025, đánh dấu sự tham chiến trực tiếp trong xung đột Iran - Israel. Dầu thô WTI đạt 75,60 USD/thùng (+2,38%), dầu Brent lên 78,81 USD/thùng (+2,34%), từng chạm 81 USD. Động thái này làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu Trung Đông, khu vực chiếm tỷ trọng lớn sản lượng toàn cầu.

Nguy cơ Iran đóng eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển 20% dầu thế giới (20 triệu thùng/ngày) – là tâm điểm chú ý. Dù quốc hội Iran ủng hộ đóng cửa, quyết định thuộc Hội đồng An ninh quốc gia. Mỹ cảnh báo đây là “tự sát kinh tế” với Iran, phụ thuộc xuất khẩu dầu qua tuyến này. Trung Quốc, nhập nửa lượng dầu qua Hormuz, được kêu gọi gây áp lực lên Tehran.

Tình hình khu vực thêm căng thẳng khi lực lượng thân Iran tại Iraq đe dọa tấn công Mỹ, và Vệ binh Cách mạng Iran coi căn cứ Mỹ là “điểm yếu”. Tuy nhiên, việc Iran và Saudi Arabia nối lại quan hệ ngoại giao có thể giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Saudi, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) khẳng định thị trường vẫn đủ cung, với 1,2 tỷ thùng dự trữ khẩn cấp sẵn sàng ổn định giá. Dù vậy, nhà đầu tư thận trọng trước nguy cơ xung đột lan rộng, đặc biệt nếu các trung tâm dầu mỏ trọng yếu bị ảnh hưởng. Giá dầu có thể hạ nhiệt nếu Iran kiềm chế trả đũa, nhưng tình hình vẫn khó lường.

GenZ kiếm tiền triệu/ngày chỉ nhờ “đi ăn đi chơi” quanh nhà

Xu hướng “nền kinh tế đồng hành” đang thu hút giới trẻ Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là GenZ, với nghề hướng dẫn viên du lịch địa phương. Tại Nam Xương, Trung Quốc, Tiểu Hoàng (sinh năm 2001) kiếm 500 NDT (1,7 triệu đồng)/ngày bằng cách đưa du khách đi ăn, chơi, và chụp ảnh check-in. Công việc bao gồm thiết kế lộ trình cá nhân hóa, dẫn khách thưởng thức ẩm thực địa phương, và làm nhiếp ảnh gia với đạo cụ như đèn chiếu sáng, tấm phản quang. Tiểu Hoàng bắt đầu làm hướng dẫn viên từ tháng 5/2025, phục vụ cả du khách nội địa lẫn quốc tế, từ những người muốn trò chuyện, ăn uống đến khách tham quan nhiều điểm du lịch. Giá dịch vụ của cô là 60 NDT/giờ hoặc 500 NDT/ngày.

Tương tự, Tiểu Cẩm (22 tuổi) cũng làm nghề này, đi bộ gần 30.000 bước/ngày để hỗ trợ du khách lập kế hoạch và chụp ảnh đẹp. Nghề này không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp kết nối, gặp gỡ bạn mới. Nam Xương, với di sản văn hóa và lịch sử phong phú, là điểm đến lý tưởng cho mô hình du lịch này.

Tại Việt Nam, nghề hướng dẫn viên địa phương cũng đang phát triển mạnh nhờ cảnh đẹp và văn hóa đa dạng. Các bạn trẻ GenZ không chỉ dẫn đường mà còn kể chuyện, chụp ảnh, và giới thiệu ẩm thực, mang đến trải nghiệm chân thực cho du khách. Công việc này trở thành lựa chọn yêu thích, giúp họ vừa kiếm tiền vừa chia sẻ tình yêu quê hương, biến đam mê khám phá thành nghề nghiệp đầy ý nghĩa.