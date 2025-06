Nóng nhất trong ngày: Vàng SJC "hạ nhiệt", vàng quốc tế giảm sâu; Các bà mẹ "ngồi trên đống lửa" khi mua sữa HIUP27 cho con

Giá vàng hôm nay 22-6: Vàng SJC "hạ nhiệt", vàng quốc tế giảm sâu

Giá vàng trong nước ghi nhận sự điều chỉnh giảm vào ngày cuối tuần 22-6. Cụ thể, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến ở mức 117,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều mua vào và 119,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều bán ra, giảm khoảng 600.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% vẫn giữ mức giá ổn định, dao động quanh mức 113,7 triệu đồng/lượng mua vào và 116,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng SJC hạ nhiệt, giá vàng thế giới giảm sâu

Sự trái chiều giữa vàng miếng và vàng nhẫn trong phiên cuối tuần cho thấy những yếu tố chi phối thị trường vàng hiện nay không còn đơn thuần là cung - cầu mà đang chịu ảnh hưởng từ các tín hiệu chính sách mới.

Dự kiến, trong thời gian tới, thị trường vàng sẽ có sự thay đổi lớn về cấu trúc khi cơ chế độc quyền đối với vàng miếng SJC bị xóa bỏ, đồng thời sẽ có thêm nhiều ngân hàng và doanh nghiệp được phép tham gia thị trường. Động thái này được cho là nhằm giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, ổn định thị trường và hạn chế đầu cơ.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tuần qua lại giảm sâu khi mất tới hơn 60 USD/ounce, từ ngưỡng 3.400 USD/ounce xuống còn 3.369 USD/ounce. Mức điều chỉnh tương đương khoảng 1,9 triệu đồng mỗi lượng quy đổi, cho thấy sức ép bán ra trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ tích cực. Việc giá vàng quốc tế đi xuống khiến nhà đầu tư càng thêm thận trọng với xu hướng ngắn hạn của kim loại quý.

Nhiều người đua nhau săn lùng dưa hấu táo mini

Dưa hấu táo mini đang trở thành loại quả được săn lùng nhờ vẻ ngoài độc đáo và hương vị mới lạ. Với kích thước nhỏ, đường kính 7–10 cm, nặng khoảng 1kg, vỏ xanh sọc, ruột đỏ tươi, dưa có vị ngọt thanh, giòn, thu hút người tiêu dùng.

Giá dao động 40.000–70.000 đồng/quả, thậm chí có nơi bán combo 3 quả 120.000 đồng, rẻ hơn so với mức trên 100.000 đồng/kg cách đây 2 năm. Loại quả này được nhập từ Hàn Quốc, bảo quản lâu, phù hợp làm quà tặng. Nhiều người, đặc biệt trẻ em, yêu thích vì quả nhỏ, dễ ăn, màu sắc bắt mắt.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng. Một số ý kiến cho rằng dưa có thể nhạt, không ngọt như quảng cáo, nhất là hàng giá rẻ. Chất lượng phụ thuộc vào nguồn gốc và nơi bán, với loại cao cấp (160.000 đồng/kg) được đánh giá ngon hơn. Dưa hấu táo mini được rao bán nhiều trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem qua video giới thiệu. Dù tạo cơn sốt, một số người cho rằng giá vẫn cao, chỉ phù hợp ăn thử hoặc thỉnh thoảng thưởng thức. Khi mua, người tiêu dùng nên chọn cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng.

Thực hư về nguồn gốc của loại đào trơn đang bán tràn lan thị trường

Đào trơn, hay xuân đào, đang tràn ngập thị trường Việt Nam từ tháng 6, thu hút người tiêu dùng nhờ vẻ ngoài bóng bẩy, vỏ nhẵn không lông, màu đỏ tươi, thịt giòn, vị ngọt thanh, dễ dóc hạt. Giá dao động 10.000–60.000 đồng/kg, rẻ hơn đầu mùa, phù hợp làm trà đào, mứt đào.

Tại các chợ dân sinh giá đào trơn dao động từ 20.000 - 50.000 đồng/kg (tùy chất lượng)

Đào trơn được bán ở chợ dân sinh, vỉa hè, chợ mạng, với giá càng rẻ khi mua số lượng lớn. Loại quả này được cho là trồng ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, nhưng cũng có nhiều tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, nguồn gốc đào trơn gây tranh cãi. Nhiều tiểu thương khẳng định hàng từ Việt Nam, nhưng không ít người cho rằng 90% là nhập từ Trung Quốc, do đào Việt Nam thường nhỏ, nhạt, chát. Đào Trung Quốc đẹp mã, vỏ mỏng, giá rẻ, dễ ăn cả vỏ. Người tiêu dùng nghi ngờ chất lượng vì giá thấp, lo ngại hàng kém an toàn. Để chọn đào ngon, nên mua quả nặng, tươi, không dập nát; đào đầu nhọn ngọt đậm, đầu tròn mềm. Quan trọng nhất, người mua cần chọn địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.

Cô gái Mường thu tiền tỷ nhờ nuôi cá ‘quý tộc’ trên đỉnh núi

Lương Thị Lực, cô gái Mường ở bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, tốt nghiệp ngành sư phạm thể dục thể thao nhưng không theo nghề. Sau khi kết hôn năm 2015 với anh Phạm Ngọc Thanh, hai vợ chồng về quê lập nghiệp.

Ban đầu mở xưởng tăm đũa nhưng thất bại do đầu ra không ổn định. Năm 2020, nhận thấy suối Sủa có nguồn nước sạch, mát, phù hợp, họ chuyển sang nuôi cá tầm. Bắt đầu với 1.000 con giống, sau 12 tháng, họ thu hơn 2 tấn cá, giá 180.000–220.000 đồng/kg, lãi gần 100 triệu đồng. Thành công bước đầu, họ mở rộng quy mô lên 20.000 con, đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng năm 2024, lãi hơn 600 triệu đồng.

Mô hình tạo việc làm cho 5 lao động địa phương, lương 6–8 triệu đồng/tháng. Cá tầm, được ví là “cá quý tộc”, cần nước sạch, nhiệt độ 18–23℃. Sản phẩm được bán cho các nhà hàng ở Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh. Gia đình chị Lực thành lập HTX Thanh Lực, sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Năm 2024, chị được vinh danh là Nông dân tiêu biểu và Phụ nữ làm kinh tế giỏi. Mô hình nuôi cá tầm đầu tiên ở Quan Sơn đang được mở rộng, hứa hẹn thu lãi tỷ đồng.

Các bà mẹ 'ngồi trên đống lửa' khi mua sữa HIUP27 cho con tăng chiều cao

Sữa HIUP27, được quảng cáo rầm rộ là “sữa non tăng chiều cao” cho trẻ, đã khiến nhiều phụ huynh hoang mang khi bị xác định là hàng giả. Ngày 19/6/2025, Bộ Công an khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán sữa giả, với công ty Z Holding bị điều tra về tội vi phạm kế toán và làm hàng giả.

Sữa HIUP27 công bố 37 thành phần dinh dưỡng nhưng thực tế chỉ có 15–17, không đạt 70% tiêu chuẩn, sử dụng phiếu kiểm nghiệm giả. Giá bán lên đến 500.000–890.000 đồng/lon, gấp 10 lần giá xuất xưởng (87.000 đồng), khiến nhiều mẹ chi hàng chục triệu đồng vì tin lời quảng cáo từ người nổi tiếng như MC Vân Hugo, BTV Quang Minh.

Nhiều bà mẹ như chị Quyên Nguyễn, Thu Hương, Mai Thị Ánh bày tỏ sự bàng hoàng, ân hận khi cho con uống sữa giả, lo lắng về tác động sức khỏe. Một số trẻ không tăng chiều cao, thậm chí tăng cân, béo phì, hoặc đường huyết tăng vọt. Dù công ty Alama từng bị phạt 25 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật, HIUP27 vẫn được “thổi phồng” công dụng, cam kết tăng 3–5cm trong 3–6 tháng mà không có cơ sở khoa học. Phụ huynh bức xúc yêu cầu bồi thường, nhưng trách nhiệm vẫn chưa rõ ràng. Các mẹ được khuyên kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm, ưu tiên chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý thay vì tin vào quảng cáo.