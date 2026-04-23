Nóng: Một ngân hàng siết hạn mức chuyển khoản nhanh, tối đa 499.999.999 đồng/lần

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh hạn mức giao dịch nhằm tuân thủ quy định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, toàn bộ giao dịch chuyển tiền trên hệ thống BIDV hiện được áp dụng hạn mức tối đa 499.999.999 đồng cho mỗi lần thực hiện.

"Để thuận tiện trong quá trình giao dịch, với các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn trên 500 triệu đồng, khách hàng có thể chủ động chia nhỏ các giao dịch dưới 500 triệu đồng để thực hiện", BIDV khuyến cáo.

Không chỉ BIDV, hàng loạt ngân hàng như Vietcombank, Eximbank, Agribank, VietinBank, Sacombank cũng đã triển khai quy định mới liên quan đến chuyển khoản nhanh 24/7 qua hệ thống Napas đối với các khoản tiền từ 500 triệu đồng trở lên.

BIDV là ngân hàng mới nhất thông báo điều chỉnh hạn mức chuyển tiền

Trước đây, để hỗ trợ khách hàng, các ngân hàng áp dụng tính năng "chia/tách lệnh tự động", giúp các khoản chuyển tiền lớn vẫn được xử lý ngay lập tức qua hệ thống chuyển khoản nhanh 24/7. Tuy nhiên, theo quy định mới, tính năng này đã bị dừng.

Điều này đồng nghĩa, nếu khách hàng thực hiện một lệnh chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động chuyển sang luồng thanh toán thường. Khi đó, thời gian nhận tiền không còn tức thì mà có thể kéo dài vài giờ, thậm chí sang ngày làm việc tiếp theo nếu giao dịch phát sinh vào cuối ngày, cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chia/tách lệnh thanh toán giá trị lớn thành nhiều lệnh nhỏ nhưng chỉ xác thực sinh trắc học một lần là không bảo đảm tuân thủ quy định, tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng cho các hành vi gian lận, lừa đảo. Trong trường hợp này, đối tượng xấu có thể chỉ cần một lần xác thực để thực hiện nhiều giao dịch tiếp theo mà không cần đối chiếu lại thông tin.

Ở góc độ ngân hàng thương mại, lãnh đạo một nhà băng cho biết nhu cầu chuyển tiền giá trị lớn của khách hàng hiện rất cao, đặc biệt với các giao dịch từ 1-2 tỉ đồng, phổ biến ở nhóm khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn. Do đó, việc dừng tính năng tách lệnh tự động có thể gây bất tiện nhất định.

"Việc dừng chia/tách lệnh tự động là cần thiết. Tuy nhiên, ngưỡng từ 500 triệu đồng trở lên được xem là giao dịch giá trị cao và phải chuyển qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng để kiểm soát rủi ro, thanh khoản… có thể không còn phù hợp với thực tế. Cần xem xét điều chỉnh ngưỡng này" - vị này kiến nghị.