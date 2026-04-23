Giá vàng hạ nhiệt, nhà đầu tư quay lưng: Tiền đổ mạnh vào tiết kiệm

Giá vàng giảm, doanh nghiệp tung khuyến mãi vẫn "ế"

Sau giai đoạn tăng nóng và lập đỉnh lịch sử đầu năm 2026, thị trường vàng trong nước đang bước vào nhịp điều chỉnh mạnh. Sau khi chạm vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 185-190 triệu đồng/lượng vào tháng 3/2026, giá vàng miếng SJC đã có những nhịp điều chỉnh mạnh. Ghi nhận trong phiên giao dịch chiều ngày 22/4/2026, giá vàng lùi về quanh vùng 167,5-170 triệu đồng/lượng, tức đã bốc hơi khoảng 15-20 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù giá giảm sâu, lực cầu trên thị trường lại không gia tăng như kỳ vọng.

Một nghịch lý đang diễn ra, giá giảm nhưng không có người mua. Tại các đơn vị kinh doanh lớn như Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), Bảo Tín Minh Châu, Phú Qúy, PNJ… cảnh tượng hàng dài người xếp hàng từ 4-5 giờ sáng đã hoàn toàn biến mất.

Dù giá vàng đã điều chỉnh giảm và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng chủ động tung ra các chương trình kích cầu như tặng vàng khi mua hàng nhưng thị trường vẫn không ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về sức mua. Không khí trầm lắng này cho thấy tâm lý e dè vẫn chiếm ưu thế, khi phần lớn người dân lựa chọn đứng ngoài quan sát thay vì xuống tiền, bất chấp các “chiêu” kích cầu được triển khai nhằm kéo khách quay trở lại.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội), một nhà đầu tư cá nhân từng "xuống tiền" ở vùng giá gần 180 triệu đồng/lượng, ngậm ngùi cho biết: “Mua lúc đỉnh cao, giờ bán thì lỗ sâu mà giữ thì như ngồi trên đống lửa vì không biết bao giờ giá mới quay lại mức cũ. Giờ tôi chỉ biết để đó chứ không dám mua thêm để trung bình giá”.

Ở chiều ngược lại, những người đang cầm tiền mặt như chị Trần Thu Hà (Hà Nội) lại chọn thái độ đứng ngoài quan sát: “Nhìn cách giá lên xuống thất thường và khó đoán như hiện tại, tôi thấy giữ tiền mặt hoặc gửi ngân hàng cho an toàn. Vàng giảm thì giảm thật, nhưng cảm giác rủi ro vẫn còn quá lớn”.

Thị trường hiện hình thành hai trạng thái tâm lý rõ rệt, một bên là nhóm “đu đỉnh” đang gồng lỗ, bên còn lại là nhóm cầm tiền chờ giá giảm sâu hơn. Sự chênh lệch kỳ vọng giữa nhóm "gồng lỗ" và nhóm "đợi đáy" khiến thanh khoản thị trường sụt giảm nghiêm trọng.

Lãi suất tăng, gửi tiết kiệm hút tiền

Khi giá vàng không còn duy trì được đà tăng mạnh như giai đoạn trước và tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh, dòng tiền nhàn rỗi có xu hướng quay trở lại hệ thống ngân hàng. Với đặc tính an toàn, thanh khoản cao và lợi suất ổn định, gửi tiết kiệm trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người dân trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

Trong bối cảnh thị trường vàng "mất sóng", dòng tiền nhàn rỗi đang có xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang hệ thống ngân hàng. Đây là hệ quả tất yếu khi lãi suất huy động bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, mang lại lợi suất ổn định và an toàn hơn hẳn việc "lướt sóng" vàng trong một chu kỳ giảm giá.

Phân tích về xu hướng này, ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI, đánh giá vàng đã dần mất đi vị thế “trú ẩn tuyệt đối” sau một chu kỳ tăng trưởng quá nóng. Giai đoạn 2024 - 2026, kim loại quý này đã có nhịp tăng tốc từ 4.000 USD/ounce vọt lên 5.600 USD/ounce nhờ các biến động địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, khi các thông tin này dần được phản ánh hết vào giá, động lực tăng trưởng đã suy yếu.

“Xác suất cao vàng đã đạt đỉnh trung hạn. Dù bất ổn địa chính trị vẫn tồn tại, nhưng giá vàng khó có thể vượt đỉnh trong năm nay. Xu hướng chủ đạo của năm 2026 sẽ là đi ngang hoặc giảm nhẹ quanh vùng 4.800 - 5.400 USD/ounce”, ông Thế nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia Đoàn Duy Tú cho rằng trong ngắn hạn, việc kỳ vọng lợi nhuận đột biến từ vàng là điều gần như không thể. Ông Tú nhấn mạnh: “Vàng vẫn đang ở kênh giảm giá, tâm lý người mua cực kỳ thận trọng. Nếu mua để tích sản dài hạn 5-10 năm thì có thể xem xét, còn lướt sóng trong bối cảnh hiện tại gần như cầm chắc phần thua”.

Thị trường vàng đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt rõ rệt khi cả người mua lẫn người bán đều thận trọng hơn sau chu kỳ tăng nóng. Dư địa tăng giá vàng trong ngắn hạn không còn nhiều, trong khi rủi ro biến động vẫn hiện hữu, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi vàng để tìm đến các kênh an toàn và ổn định hơn như gửi tiết kiệm.

Như vậy, năm 2026 được xem là giai đoạn “thanh lọc” của thị trường, khi tâm lý đầu cơ dần lùi lại, nhường chỗ cho cách tiếp cận đầu tư thực chất và bền vững. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cá nhân buộc phải thay đổi chiến lược, cân đối lại danh mục và hạn chế chạy theo đám đông nếu muốn bảo toàn tài sản trước những biến động khó lường.