Nỗi khổ 'có nhà' của người phụ nữ Mỹ

Bà Barr ở bang New Jersey vốn là một nhiếp ảnh gia tự do, một mình nuôi con suốt 20 năm. Khi con trai trưởng thành và ra ở riêng, bà nhận ra mình đang mắc kẹt trong chính ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm.

Khoản nợ thế chấp lớn cùng chi phí bảo trì nhà cửa liên tục bào mòn thu nhập của bà. "Mỗi khi kiếm thêm được chút tiền, nó vẫn không đủ để tạo ra sự khác biệt. Cuộc sống của tôi như trò chơi đập chuột, cứ giải quyết xong chỗ này lại hỏng hóc chỗ kia", bà ví von.

Bà Barr khi bắt đầu làm việc trên du thuyền Coral Princess. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giọt nước tràn ly đến vào một ngày mùa đông, khi bà vừa tiết kiệm đủ tiền cho chuyến du lịch mơ ước đến Costa Rica. Chiếc lò sưởi trong nhà đột ngột hỏng. Toàn bộ số tiền dành dụm cho chuyến đi phải dốc sạch để sửa chữa. "Đó là khoảnh khắc tôi tỉnh ngộ. Đã đến lúc phải bán nhà", bà kể.

Nghe một người bạn kể về cuộc sống tự do khi làm việc trên du thuyền, bà Barr bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Tình cờ thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, người phụ nữ ngoài 60 tuổi nộp đơn vào vị trí nhiếp ảnh gia cho một hãng du thuyền hạng sang.

Để được nhận, bà phải vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe và đánh giá chức năng toàn diện để lấy chứng chỉ thuyền viên. Đây là thử thách không nhỏ với người ở độ tuổi của bà, nhưng Barr đã vượt qua.

Quyết định bán nhà và chuyển lên sống trên biển đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà. Trong 6 tháng, công việc mới đưa bà đi qua ba châu lục - điều trước đây bà không dám mơ tới. Quan trọng hơn, gánh nặng tài chính đè nặng vai suốt nhiều thập kỷ dần biến mất. Bà thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và tìm lại được niềm đam mê sáng tạo.

Tuy nhiên, cuộc sống tự do không hoàn toàn màu hồng. Bà Barr thừa nhận thủy thủ đoàn phải làm việc với cường độ cao, áp lực lớn về thời gian. Không gian sinh hoạt trên tàu chật hẹp đến mức "chỉ một chút hơi nước từ vòi sen cũng có thể kích hoạt chuông báo cháy".

Dù vất vả và đòi hỏi kỷ luật thép, bà Barr cho rằng đây là sự đánh đổi xứng đáng để có được sự ổn định tài chính và tinh thần. Bà học cách sống tối giản, buông bỏ quyền kiểm soát và tận hưởng hiện tại.

"Tôi đã buông bỏ mọi thứ kìm hãm mình. Thứ tôi nhận lại là sự tự do sáng tạo và nụ cười. Chiếc máy ảnh giờ đây là tấm vé đưa tôi tiến về phía trước", nữ nhiếp ảnh gia nói.

Ngôi nhà bà Barr bán để giải phóng khỏi nợ nần. Ảnh: Sue Barr

Trường hợp của bà Barr phản ánh thực trạng "mắc kẹt" trong chính ngôi nhà của mình mà nhiều người Mỹ đang đối mặt. Theo báo cáo từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đầu năm 2026, tổng nợ hộ gia đình tại Mỹ đã chạm mốc kỷ lục 18,8 nghìn tỷ USD, trong đó nợ thế chấp nhà ở chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Với lãi suất duy trì ở mức cao và chi phí bảo trì, bảo hiểm bất động sản không ngừng leo thang, ngôi nhà, vốn được coi là tài sản tích lũy, bỗng chốc trở thành gánh nặng tài chính.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc một bộ phận người lao động lớn tuổi chọn cách bán tài sản, chuyển dịch sang lối sống tối giản hoặc làm việc trên các du thuyền không chỉ là sự thay đổi sở thích, mà còn là giải pháp giải phóng bản thân khỏi áp lực nợ nần khi quỹ dự phòng cạn kiệt.