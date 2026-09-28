Bất chấp giá cao, iPhone 18 Pro Max liên tục “cháy hàng” ở Việt Nam

Năm nay, thị trường iPhone đang nóng lên từng ngày khi nhu cầu mua máy lớn, người dùng muốn mua máy mới phải đặt hàng sớm. Mặc dù vậy, cầu vượt cung nên nhiều khách hàng phải chờ đến cả tháng mới nhận máy.

Ở thế hệ mới năm 2026, Apple chỉ bán iPhone 18 Pro và Pro Max từ tháng 9, iPhone Duo màn hình gập dự kiến tháng 10/2026. Đặc biệt, năm nay thương hiệu Táo khuyết không giới thiệu những mẫu máy như iPhone 18 thường hay 18 Air như iPhone 17 series năm 2025.

“Tôi đang dùng iPhone 17 Air vì thiết kế nhỏ gọn phù hợp với việc di chuyển nhiều như tôi. Tuy nhiên, năm nay không có bản này khiến tôi phải mua iPhone 18 Pro. Dù đã đặt hàng khá sớm, nhưng phải đến 9/10/2026 mới đến lượt tôi nhận máy”, chị Thu (Hà Nội) chia sẻ.

Ngày 18/9/2026, những khách hàng Việt Nam đầu tiên đã được nhận iPhone 18 Pro và Pro Max ở những hệ thống bán lẻ điện thoại lớn.

“Với tôi, iPhone 18 Pro Max năm nay có màu đẹp, giá tăng nhưng rất xứng đáng”, chị Lan Anh (Hà Nội) - một trong những người nhận máy đầu tiên chia sẻ.

Dù tăng giá và gặp nhiều ý kiến trái chiều, nhưng iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn nhận lượng đơn đặt hàng lớn bởi với các iFan, dường những việc đó không ảnh hưởng đến nhu cầu lên đời máy.

iPhone 18 Pro và Pro Max liên tục "cháy hàng", khách đặt mua phải chờ dài.

Chia sẻ với PV Dân Việt, đại diện Viettel Store cho biết, năm nay, nhu cầu đối với iPhone 18 Pro Max trong những đợt trả hàng đầu tiên ghi nhận ở mức rất cao, khi gần như tất cả các phiên bản và màu sắc đều được khách hàng đặc biệt quan tâm và săn đón.

“iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh liên tục khan hàng trong những đợt đầu. Thậm chí, các phiên bản Pro dù sức hút có phần thấp hơn Pro Max vẫn liên tục nhận được sự quan tâm của khách hàng tại gần 500 điểm bán trên toàn quốc, cũng như trên hệ sinh thái sàn thương mại điện tử và các kênh online của Viettel Store. Viettel Store đã lường trước xu hướng này, chủ động chuẩn bị và phân bổ nguồn hàng để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng”, đại diện Viettel Store chia sẻ.

Cũng theo Viettel Store, sức hút của iPhone 18 Pro series cũng đến từ nhiều nâng cấp đáng chú ý về camera, hiệu năng với chip A20 Pro và thời lượng pin, mang đến trải nghiệm toàn diện hơn cho người dùng.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện hệ thống bán lẻ điện thoại Di Động Việt cho biết, iPhone 18 Pro Series tiếp tục duy trì sức hút cao.

“Ngay từ ngày đầu, bên cạnh lượng khách đặt trước đến nhận máy, hệ thống đã ghi nhận đông khách hàng đến trực tiếp để trải nghiệm và mua sản phẩm. Lượng khách này tiếp tục được duy trì trong những ngày sau mở bán, cho thấy nhu cầu đối với thế hệ iPhone mới không chỉ tập trung ở nhóm đặt trước”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Nhu cầu năm nay về vẫn chủ yếu là iPhone 18 Pro Max với 2 phiên bản 256GB và 512GB. Trong đó, màu Đỏ Burgundy tiếp tục dẫn đầu về mức độ lựa chọn và đang ghi nhận tình trạng khan hiếm nguồn hàng đối với hai phiên bản này.

“Di Động Việt hiện vẫn chủ động cân đối theo nhu cầu thực tế và kế hoạch hàng hóa đã chuẩn bị cho giai đoạn mở bán”, đơn vị này chia sẻ.

Hiện nay, nhu cầu đặt mua màu Xanh băng thanh trên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang tăng so với giai đoạn đặt dầu.

Trong giai đoạn đầu mở bán, Di Động Việt triển khai ưu đãi đến 9,5 triệu đồng cho khách mua iPhone 18 Pro Series. Trong đó, bên cạnh mức giá thu máy cũ cạnh tranh, khách hàng tham gia chương trình Thu cũ - Đổi mới được trợ giá thêm đến 5,5 triệu đồng.

Ngoài ra, hệ thống Di Động Việt cũng áp dụng đồng thời những chương trình ưu đãi khác giúp khách hàng dễ dàng sở hữu iPhone 18 Pro Series năm nay hơn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, cho biết trong đợt đầu mở bán, iPhone 18 Pro Max đã nhanh chóng "cháy hàng" hai phiên bản màu sắc Đỏ Burgundy và Băng Thanh, đặc biệt là tùy chọn dung lượng 256GB.

"Hệ thống đang tiếp tục nhận thêm cọc đối với các phiên bản màu sắc hot. Các đợt hàng tiếp theo, chúng tôi vẫn sẽ trả cọc đúng như thời gian đã hẹn với khách hàng. Đối với một số phiên bản, khách hàng có thể phải chờ đến tháng 11 mới có thể nhận máy", ông Huy chia sẻ.