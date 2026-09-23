Chốt giá vàng hôm nay ngày 23/9 bật tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 23/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 23/9 tăng giá vàng miếng lên mức 145,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 23/9, giá vàng trong nước ngày 23/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 23/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 23/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 23/9, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9, tăng trở lại giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 23/9, chủ yếu tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 142 –146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 142 – 145 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,3 – 146,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 23/9 tiếp tục giảm với giá vàng giao ngay giảm 23 USD/ounce, xuống mức 4.312 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.375 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, xuống gần mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo Standard Chartered, mối quan hệ truyền thống giữa giá vàng và lãi suất thực đang suy yếu. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất và có thể tiếp tục tăng vào tháng 12, thị trường vàng thế giới vẫn biến động tích cực nhờ các yếu tố cấu trúc vững chắc như xu hướng giảm phụ thuộc đồng USD, lo ngại mất giá tiền tệ và nhu cầu mua tích trữ từ khu vực chính phủ.

Bên cạnh đó, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ dù lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao. Ngân hàng dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt mức 4.650 USD/ounce vào quý IV. Trong ngắn hạn, sự biến động và sức mạnh của đồng USD được đánh giá là rủi ro tác động rõ rệt hơn đến giá vàng so với biến động lãi suất.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.358 USD/ounce được xem là mức kháng cự gần. Nếu vượt vùng này, các mốc 4.393 và 4.433 USD/ounce có thể được thị trường theo dõi. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm quanh 4.333 USD và sau đó là 4.301 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.312 USD/ounce (tương đương khoảng 136,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 23/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 9,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 23/9, giá vàng ngày 24/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.