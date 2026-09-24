Chốt giá vàng hôm nay ngày 24/9 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 24/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 24/9 giảm giá vàng miếng xuống mức 144,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 24/9, giá vàng trong nước ngày 24/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 24/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 24/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 24/9, đảo chiều giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VTC.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 24/9, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 141,2 –145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141,6 – 145,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 24/9 tiếp tục giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 42 USD/ounce, xuống mức 4.270 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.332 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, tụt sâu xuống dưới mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, giá vàng nối dài đà hạ giá từ phiên trước khi nhà đầu tư đánh giá tác động của giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường vàng thế giới vẫn nhạy cảm với những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất, khi nhà đầu tư đánh giá tác động tiềm tàng của giá năng lượng đối với lạm phát và chính sách tiền tệ. Lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không sinh lãi như vàng.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.270 USD/ounce (tương đương khoảng 134,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 24/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 9,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 24/9, giá vàng ngày 25/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.