Giá vàng hôm nay 24/9: 'Bốc hơi' hơn 70 USD/ounce

Giá vàng lao dốc khi USD tăng lên mức cao nhất gần 2 tháng. Chỉ số USD tăng 0,35% lên ngưỡng 101 điểm. Đồng USD tăng mạnh khi giới đầu tư đón nhận những tín hiệu cứng rắn hơn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong đó có Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins.

Hoạt động bán vàng cũng gia tăng và dòng tiền lớn có xu hướng đứng ngoài quan sát, trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thị trường tập trung vào khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục được thắt chặt sau khi Chủ tịch Fed St.Louis, ông Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee phát tín hiệu rằng Fed cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, bắt nguồn từ nhu cầu mạnh và giá năng lượng tăng cao.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Diễn biến này xảy ra sau khi Fed tăng lãi suất vào tuần trước, trong khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới.

Kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, giá năng lượng tăng cao đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này đã gây sức ép lên giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.289 USD/ounce, giảm 73 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong bản bình luận thị trường mới nhất, Ryan McKay, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, cho biết, mặc dù vàng tiếp tục đối mặt với những khó khăn do lãi suất cao hơn nhưng nhu cầu đầu tư cơ bản vẫn kiên cường và đang bắt đầu mạnh lên ở một số phân khúc quan trọng của thị trường.

“Thời điểm cho đợt tăng giá tiếp theo của vàng đang đến gần. Kim loại quý này đã chứng tỏ khả năng giữ vững giá trị bất chấp các đợt tăng lãi suất của Fed, và với sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư và ngân hàng trung ương, vàng dường như sẵn sàng cho một đợt tăng giá mạnh mẽ trở lại mức trên 5.000 USD/ounce vào năm 2027”, McKay nói.

Mặc dù lãi suất tăng và lợi suất thực tế cao thường được cho là sẽ gây áp lực lên kim loại quý không sinh lời này, McKay cho biết mối quan hệ truyền thống của vàng với lãi suất vẫn bị phá vỡ.