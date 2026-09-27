Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ lớn

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với hôm qua. Tuy nhiên, tính từ đầu tuần, giá vàng giảm 2,2 triệu đồng/lượng và người mua lỗ "kép" lên đến 6,2 triệu đồng/lượng nếu bán ra hôm nay.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh từ đầu tuần đến nay. Hiện, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giá 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với cách đây 1 tuần. Người mua vàng từ đầu tuần và bán ra hôm nay cũng lỗ lên tới 6,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang trong xu hướng giảm trong 1 tuần qua.

Tương tự, người mua vàng nhẫn các thương hiệu DOJI và Phú Quý cũng lỗ từ 6,1 - 6,2 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng nhẫn DOJI có giá 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng; vàng Phú Quý giá 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng…

Hiện, giá vàng thế giới ở mức 4.285 USD/ounce, giảm 81 USD trong vòng 1 tuần qua. Nhiều dự báo cho thấy, trong thời gian ngắn, giá vàng vẫn có xu hướng giảm. Thị trường vàng trong nước điều chỉnh theo giá vàng thế giới; nhà đầu tư nên thận trọng thời điểm mua vào, tránh tâm lý "lướt sóng" ngắn hạn dễ mang lại rủi ro lớn.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.641 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra).