Chốt giá vàng hôm nay ngày 27/9 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 27/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 27/9 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 144,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 27/9, giá vàng trong nước ngày 27/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 27/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 27/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 27/9, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và giảm 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ nặng 6,2 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9, chốt tuần giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: LDO.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 27/9, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 141,5 –145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141,4 – 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 27/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 27/9 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.284 USD/ounce, giảm 94 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.320 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá rất mạnh, xuống dưới mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo khảo sát của một trang chuyên về kim loại quý, giới phân tích Phố Wall được chia khá đồng đều thành ba nhóm tăng, giảm và trung lập, sau khi tất cả đều nghiêng về xu hướng tăng trong tuần trước.

Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, 5 chuyên gia, tương đương 36%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 4 chuyên gia khác, chiếm 29%, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm. 5 chuyên gia còn lại, tương đương 36%, dự báo thị trường vàng thế giới sẽ biến động đi ngang trong tuần tới.

Trong khi các chuyên gia chưa có sự đồng thuận rõ ràng về hướng đi của giá vàng tuần tới, các nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về kịch bản tăng.

Cuộc khảo sát trực tuyến cũng ghi nhận 152 lượt bình chọn, với nhà đầu tư Main Street tiếp tục duy trì đa số kỳ vọng tăng gần như không thay đổi. Có 86 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 57%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 35 người khác, chiếm 23%, dự báo giá vàng giảm. 31 nhà đầu tư còn lại, tương đương 20%, kỳ vọng giá vàng đi ngang trong tuần tới.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.284 USD/ounce (tương đương khoảng 135,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 27/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 9,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 27/9, giá vàng ngày 28/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.