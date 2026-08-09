Trồng loại trái ví như “nhà vô địch vitamin C”, cắn giòn ngọt, anh nông dân TPHCM thu nhập hàng trăm triệu/năm

Nhiều người nghĩ cam, quýt mới là "vua" vitamin C, nhưng thực tế, theo các nhà dinh dưỡng ổi mới là nhà vô địch.

Hàm lượng vitamin C trong ổi cao gấp 4 lần quả cam. Chỉ cần ăn một quả ổi trung bình là bạn đã cung cấp thừa thãi lượng vitamin C cần thiết cho một ngày để tăng cường sức đề kháng.

Vườn ổi của anh Bình. Ảnh: N.K

Trồng ổi nữ hoàng trên đất phèn chua

Về xã Qui Đức (TPHCM) những ngày này, đập vào mắt du khách là những khoảng xanh mướt mát trải dài của những vườn ổi trĩu quả. Người góp công lớn vẽ nên bức tranh trù phú ấy là anh nông dân chân chất Nguyễn Ngọc Bình – một người dám nghĩ, dám làm và có tình yêu mãnh liệt với nông nghiệp sạch.

Ít ai biết, trước năm 2018, mảnh đất của gia đình anh Bình quanh năm bị ngập tràn trong phèn chua, trồng lúa năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Anh từng xoay xở đủ nghề, từ trồng nấm bào ngư đến nuôi dế nhưng đều thất bại vì thổ nhưỡng quá khắc nghiệt. Không đầu hàng số phận, sau nhiều đêm thức trắng nghiên cứu, anh Bình nhận ra cây ổi có sức sống vô cùng kiên cường. Anh quyết định đặt cược vào giống ổi nữ hoàng và ổi lê.

Thử thách ban đầu không hề nhỏ khi ổi hay bị sâu và rụng quả. Thế nhưng, nhờ kiên trì tham gia các lớp tập huấn của Hội Nông dân và tự tay thiết kế hệ thống tưới nước tự động, anh đã tìm ra “chìa khóa” thành công.

“Việc trồng ổi rất dễ vì đây là giống cây ngắn ngày, cho thu hoạch quanh năm, vốn ít mà lại ít sâu bệnh. Tuy nhiên, để trái ổi đạt năng suất, giữ được vị đậm đà và thơm ngon khác biệt, khâu chăm sóc vô cùng quan trọng, đặc biệt là phải hiểu tính chất của thổ nhưỡng”, anh Bình hồ hởi chia sẻ.

Thu hoạch ổi nữ hoàng. Ảnh: A.I

Ổi nữ hoàng: Trái ngọt OCOP và giá “bất biến” giữa thị trường

Giống ổi nữ hoàng vốn đã nổi tiếng, nhưng khi bén rễ trên đất phèn Qui Đức dưới bàn tay chăm sóc của anh Bình lại mang một hương vị rất đặc biệt. Trái có kích thước lớn, vỏ ngoài láng mịn, ruột cực nhỏ và ít hạt. Nhờ được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng phân hữu cơ (phân bò, cỏ ủ tự nhiên) và phòng trừ sâu bệnh bằng phương pháp an toàn sinh học VietGAP, thịt ổi rất dày, giòn rụm và có vị ngọt thanh đậm đà, ăn một lần là nhớ mãi.

Chính sự đặc biệt này đã giúp quả ổi của anh Bình xuất sắc đạt chứng nhận OCOP 3 sao và được tuyên dương là “Sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu Thành phố năm 2023”.

Hiện nay, trên thị trường tự do, giá ổi Nữ Hoàng thường xuyên trồi sụt thất thường theo mùa, dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg tùy thời điểm. Thế nhưng, tại vườn ổi Ngọc Bình rộng hơn 9.000m² này, anh Bình lại có một nguyên tắc kinh doanh rất "lạ": Giá luôn "bất biến".

“Tôi không bán ổi theo sự trồi sụt giá cả của thị trường mà giữ nguyên mức giá ổn định 25.000 đồng/kg cho dòng ổi nữ hoàng và 20.000 đồng/kg cho ổi lê để tri ân những khách hàng và đối tác lâu năm”, anh Bình thổ lộ.

Khách hàng đang thu mua ổi của anh Bình. Ảnh: Q.S

Nhờ chất lượng vượt trội và uy tín về giá, mỗi tháng vườn ổi của anh tiêu thụ đều đặn khoảng 1,5 tấn trái, mang về doanh thu khoảng 45 triệu đồng và lợi nhuận ròng đạt 35 triệu đồng (thu nhập bình quân hơn 300 triệu đồng/năm).

Mô hình này không chỉ giúp gia đình anh đổi đời mà còn tạo việc làm, hỗ trợ con giống, kỹ thuật cho nhiều hộ nông dân khó khăn tại địa phương cùng vươn lên thoát nghèo bền vững.