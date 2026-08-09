Một ngành hàng của Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu vượt 1 tỷ USD/tháng

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), trong tháng 7/2026, xuất khẩu rau quả của cả nước đạt khoảng 1,06 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt mốc 1 tỷ USD trong một tháng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,76 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành rau quả sau giai đoạn nhiều biến động, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu.

Theo Vinafruit, động lực chính của ngành rau quả đến từ sự phục hồi của xuất khẩu sầu riêng. Đây là mặt hàng chiếm hơn 50% tổng kim ngạch toàn ngành.

Bên cạnh sầu riêng, nhiều mặt hàng khác như dừa, xoài, chuối, chanh leo và rau quả chế biến của Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành và giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng.

Vinafruit cho biết, chỉ riêng trong tháng 6/2026, kim ngạch xuất khẩu của rau quả sang thị trường Trung Quốc đạt 621,2 triệu USD, tăng 56,1% so với tháng trước, đồng thời tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính lũy kế nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt khoảng 2 tỷ USD, tương ứng tăng 24,7%, và chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Theo các chuyên gia, đà tăng ở Trung Quốc được duy trì chủ yếu nhờ nhu cầu ổn định với các loại trái cây như sầu riêng, chuối, thanh long, dừa tươi và xoài. Cùng với đó, hiệu quả xuất khẩu được nâng cao do hoạt động thông quan ở các cửa khẩu được cải thiện. Đồng thời, việc doanh nghiệp chủ động đáp ứng ứng được những quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc cũng làm rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao hiệu quả về xuất khẩu.

Ngoài Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc là hai thị trường xuất khẩu rau quả lớn tiếp theo của Việt Nam. Cụ thể, tính lũy kế trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Mỹ đạt 292,1 triệu USD, tương ứng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 7,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc đạt 170,4 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 4,6% tổng kim ngạch.

Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, lần đầu tiên vượt trên 1 tỷ USD trong tháng 7 và tiến sát mốc 5 tỷ USD chỉ sau 7 tháng đầu năm 2026.

Ngoài 3 thị trường lớn trên, Liên minh châu Âu (EU) là một điểm sáng mới của ngành rau quả Việt Nam. Theo Vinafruit, tính lũy kế 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt 214,4 triệu USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm 5,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Việc mở rộng xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu cao như trên giúp gia tăng giá trị xuất khẩu, đồng thời còn giảm rủi ro phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ, cũng như thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất và tăng sức cạnh tranh.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng nông sản chất lượng cao trên thế giới tiếp tục gia tăng, ngành rau quả Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để bứt phá nếu tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường chế biến sâu, xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Với đà tăng trưởng hiện nay cùng sự mở rộng tại nhiều thị trường trọng điểm, ngành rau quả được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hướng tới những mốc xuất khẩu mới trong năm 2026.