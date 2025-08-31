Nhiều ngân hàng tặng thêm tiền và quà 2/9 cho người dân liên kết tài khoản VNeID

Nhiều ngân hàng đồng loạt ưu đãi

MSB tặng thêm 80.000 đồng cho 5.000 khách hàng đầu tiên mở mới tài khoản và liên kết VNeID từ nay đến 15/9, tổng ngân sách 1 tỷ đồng. Khách hàng hiện hữu liên kết nhận 80.000 điểm M.Point.

Nhiều ngân hàng tặng thêm tiền mặt, voucher, vàng SJC cho khách hàng mở mới tài khoản và liên kết với VNeID

Trong khi đó, HDBank tặng 50.000 đồng cho 10.000 khách mới, kèm cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC tại các mốc số thứ tự đặc biệt. BIDV tặng quà và voucher đến 630.000 đồng cho khách mở tài khoản qua SmartBanking và liên kết VNeID, cùng chương trình vòng quay may mắn.

Liên kết VNeID nhận trợ cấp

Tính đến 28/8, 18 ngân hàng, gồm Agribank, Vietcombank, BIDV, HDBank, MSB, TPBank… đã liên kết VNeID để nhận trợ cấp an sinh xã hội.

Người dân có tài khoản định danh điện tử cấp 2, liên kết ngân hàng hoặc Mobile Money (VNPT, Viettel) đều nhận được 100.000 đồng. NAPAS phối hợp Bộ Công an triển khai tiện ích liên kết số an sinh xã hội với ngân hàng, ví điện tử.

Người chưa có tài khoản VNeID cấp 2, như người già, trẻ nhỏ, vẫn nhận 100.000 đồng trực tiếp.

Chính phủ yêu cầu hoàn thành chuyển quà trước 2/9, đảm bảo không bỏ sót ai. Sắp tới, thêm ngân hàng sẽ tham gia liên kết, tạo thuận lợi cho người dân nhận trợ cấp nhanh chóng, minh bạch.

Bộ Tài chính cho biết, người dân bắt đầu nhận quà 100.000 đồng từ hôm nay, trường hợp chậm nhất không quá 15/9.

Sau khi Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp 2/9, Bộ Tài chính cho biết đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện.

Việc chuyển tiền bắt đầu từ hôm nay và xong trước ngày 2/9. Trường hợp lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.