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Nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho vay mua nhà

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Từ cuối tháng 8, đầu tháng 9, nhiều ngân hàng đã tung các chương trình ưu đãi mới, giảm lãi suất cho vay mua nhà tới hơn 1%/năm.

Mới đây, Vietcombank triển khai chương trình cho vay mua nhà tại các dự án bất động sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, với tổng quy mô lên tới 20.000 tỷ đồng.

Theo chương trình, khách hàng có thể được hưởng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn tới 1%/năm so với lãi suất cho vay bất động sản thông thường dành cho khách hàng cá nhân. Thời hạn vay tối đa 35 năm, trong khi tỷ lệ cho vay có thể lên tới 100% giá trị căn nhà, tùy điều kiện và hồ sơ tín dụng.

Nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho vay mua nhà. (Ảnh minh họa).

Nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho vay mua nhà. (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, chính sách mới không chỉ tập trung vào việc giảm lãi suất ban đầu mà còn hướng tới kéo dài thời gian ổn định chi phí vốn. Ngân hàng VIB cho phép khách hàng cá nhân có thể được cố định lãi suất lên tới 5 năm đối với các khoản vay mua bất động sản, vay bù đắp tiền mua bất động sản, vay tái tài trợ cũng như vay xây dựng, sửa chữa nhà. Khách vay mua bất động sản tại VIB còn có thể lựa chọn gói hỗ trợ lãi suất, với mức giảm thêm 0,2-0,4%/năm trong suốt thời gian vay, tùy điều kiện chương trình.

Tại TPBank, ngân hàng áp dụng chính sách ưu đãi đối với các khoản vay mua bất động sản và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Một số khoản vay có thể được giảm biên độ lãi suất tối đa 1,2% so với biên độ hiện hành, tùy từng sản phẩm và điều kiện áp dụng.

Dù đón nhận tín hiệu tích cực, các chuyên gia tài chính vẫn đưa ra cảnh báo về lãi suất thả nổi. Các mức lãi suất ưu đãi thấp chỉ áp dụng trong 6 - 24 tháng đầu, sau khi hết kỳ hạn, lãi suất thực tế dựa trên công thức tính biên độ tại nhiều ngân hàng tư nhân có thể vọt lên cao hơn nhiều.

Vì thế, để bảo đảm an toàn tài chính, người mua nhà được khuyến nghị chỉ nên sử dụng đòn bẩy tối đa từ 30 - 40% giá trị bất động sản, kiểm soát tổng chi phí trả góp hàng tháng không quá 40% thu nhập và chủ động xây dựng các kịch bản dự phòng khi lãi suất biến động tăng mạnh ở chặng sau.

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Theo Châu Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/09/2026 15:04 PM (GMT+7)
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