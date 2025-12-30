Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nhiều đại lý xổ số đang tìm người trúng 2 giải độc đắc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Hai giải độc đắc với tổng giải thưởng là 56 tỷ đồng của 1 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng.

Chiều 29/12, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, 2 giải độc đắc của 1 đài vẫn chưa lộ diện người trúng nên nhiều đại lý vé số tỏ ra rất bất ngờ.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt mở thưởng chiều 28/12, được công ty xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công ty XSKT Lâm Đồng.

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 28/12, giải độc đắc (dãy số 858099) và giải an ủi được công ty và các đại lý vé số xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Tuy nhiên, đến chiều 29/12, chỉ mới có người trúng giải an ủi đến đại lý vé số Hồng Tươi ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng; còn người trúng độc đắc 28 tỷ đồng vẫn "bặt vô âm tín".

Đến chiều 29/12, chỉ mới có chủ nhân trúng an ủi vé số Đà Lạt đến đại lý đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Hồng Tươi.

Ở kỳ mở thưởng vào tuần trước, giải độc đắc (dãy số 098985) và giải an ủi của vé số Đà Lạt đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Nhiều đại lý vé số đang kêu gọi chủ nhân trúng 2 giải độc đắc của vé số Đà Lạt hãy sớm đến đại lý đổi thưởng.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc hơn 7 tỷ đồng
Vietlott tìm được 1 vé số trúng giải độc đắc gần 7,4 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 vào hôm nay.

