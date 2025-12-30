Ba yếu tố khiến giá vàng lao dốc không phanh

Giá vàng 'rơi tự do'

Tối 29/12, giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu lao dốc, mất khoảng 240 USD/ounce từ mức đỉnh 4.550 USD/ounce (tương đương 147,9 triệu đồng/lượng theo tỷ giá tự do) ghi nhận ngay trước giờ giao dịch có lúc xuống 4.310 USD/ounce (140 triệu đồng/lượng).

Trong nước, sáng 30/12, giá vàng miếng SJC giảm mạnh 5,5 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh cao lịch sử 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ghi nhận cuối tuần trước (27/12), xuống còn 152,2-154,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 cũng "rơi tự do". SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,5-150,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 5,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Tương tự, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh so với đỉnh cao lịch sử 156,9-159,9 triệu đồng/lượng (mua - bán) ghi nhận hôm 27/12.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt rớt giá. Giá bạc giảm khoảng 13% từ mức đỉnh gần 83 USD/ounce hôm 27/12 xuống còn 72 USD/ounce. Bạch kim giảm 14% xuống 2.090 USD/ounce, sau khi chạm đỉnh kỷ lục 2.478,5 USD/ounce đầu phiên. Palladium giảm mạnh 15%.

Giá bạc trong nước sáng 30/12 cũng giảm khoảng 10 triệu đồng/kg, từ đỉnh cao 82 triệu đồng xuống 72 triệu đồng/kg. Trước đó, trên thị trường chợ đen, có nơi rao bán bạc ở mức 93-100 triệu đồng/kg.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: HH

Giá vàng và nhiều kim loại bất ngờ lao dốc trong bối cảnh đồng USD gần như đi ngang, nhưng đối mặt với áp lực chốt lời sau khi đã tăng quá mạnh trước đó. Nhiều nhà đầu tư muốn hiện thực hóa lợi nhuận trước đợt nghỉ lễ năm mới 2026.

Trên Kitco News, chuyên gia Jim Wyckoff cho rằng, vàng và bạc chứng kiến ​​hoạt động chốt lời mạnh sau khi cả hai mặt hàng kim loại này liên tiếp đạt mức cao kỷ lục mới. Nhiều chuyên gia cũng chia sẻ nhận định này.

Trên thực tế, giá vàng đã tăng khoảng 73% kể từ đầu năm, lên đỉnh cao 4.550 USD/ounce ghi nhận hôm 27/12. Trong khi đó, giá bạc tăng 180%, từ mức 29,56 USD/ounce kể từ đầu năm lên mức gần 83 USD/ounce. Bạch kim cũng tăng giá tương tự, giống như bạc nhờ vị thế khoáng sản chiến lược, nguồn cung hạn chế và nhu cầu công nghiệp lẫn đầu tư tăng mạnh.

Bên cạnh đó là những thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ. Hôm 29/12, Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) thông báo doanh số bán nhà đã ký hợp đồng tăng 3,3% trong tháng 11, cao hơn đáng kể so với dự báo tăng 1%. Tín hiệu này khiến giới đầu tư bớt kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất.

Ngoài ra, cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida đã “tiến gần hơn rất nhiều” tới một thỏa thuận kết thúc xung đột tại Ukraine. Triển vọng ngừng bắn tại Gaza cũng tươi sáng hơn.

Xu hướng giá vàng sẽ ra sao?

Dù vậy, chuyên gia Jim Wyckoff lưu ý cú sụt giảm hôm 29/12 có thể chỉ là đợt điều chỉnh giảm trong một xu hướng tăng giá. Mặc dù cả hai kim loại vàng và bạc đều có một số biến động mạnh trên biểu đồ trong ngắn hạn, nhưng mức độ chưa nghiêm trọng.

CEO KKM Financial, ông Jeff Kilburg cũng nhận định đợt điều chỉnh chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời mạnh, kết hợp với bán tài sản nhằm tối ưu thuế vào cuối năm, khiến đà tăng bứt phá, đặc biệt của bạc, bị gián đoạn.

Dù vậy, chuyên gia Jim Wyckoff phân tích, nếu áp lực bán mạnh tiếp tục diễn ra trong 2 phiên cuối năm 30 và 31/12 có thể gây ra những biến động nghiêm trọng hơn trên biểu đồ. Diễn biến này sẽ cho thấy rõ hơn rằng thị trường đã đạt đỉnh trong ngắn hạn.

Ngược lại, nếu giá vàng và bạc bật tăng mạnh trở lại, thì mức giá thấp nhất ngày 29/12 (giờ Mỹ) sẽ là những đáy mới trong xu hướng tăng giá hiện tại. Nói cách khác, diễn biến giao dịch trong hai ngày 30-31/12 đối với vàng và bạc có thể sẽ cực kỳ quan trọng trong việc xác định hướng đi của giá trong những tuần tới.

Phần lớn dự báo vẫn cho rằng vàng, bạc và một số kim loại vẫn sẽ đi lên trong năm 2026. Vàng và bạc được coi là các “ngôi sao” trong các loại hàng hóa trong năm tới, dù mức tăng có thể không được như năm 2025.

Nhiều tổ chức nhìn nhận, các yếu tố cơ bản như nguồn cung hạn chế (đặc biệt với bạc) sẽ tác động lớn lên thị trường và triển vọng vẫn tích cực bước sang năm 2026. Trong khi đó, sức cầu với vàng từ các “cá mập” trên thị trường như ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETFs, các tổ chức tài chính vẫn lớn. Trong tuần trước, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR mua vàng vào rất mạnh.

Bạc tăng giá mạnh thường có xu hướng kéo giá vàng tăng theo và ngược lại.

Vàng và bạc cũng được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và các rủi ro vĩ mô. Mỹ ghi nhận nợ công liên tục lập kỷ lục cao mới. Các nước vẫn trong xu hướng nới lỏng tiền tệ, tiếp tục bơm tiền. Căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà trật tự thế giới thay đổi, Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ đe dọa vị thế của Mỹ...

Trên CNN, Jeff Kilburg dự báo bạc có thể lên 100 USD/ounce. Chuyên gia này cho rằng, cú giảm mạnh có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật, một khoảng nghỉ tạm thời vào thời điểm cuối năm.

Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ dự báo giá vàng có thể lên 5.000 USD/ounce vào quý III/2026, có tiềm năng đạt 5.400 USD/ounce nếu rủi ro chính trị và kinh tế tại Mỹ gia tăng xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này. Sau đó, vàng sẽ xuống 4.800 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, cựu giám đốc điều hành bộ phận kim loại quý tại JPMorgan và HSBC - Robert Gottlieb nhận định giá vàng khó có thể tăng 60-70% như năm 2025.