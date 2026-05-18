Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng tuần tới tiếp tục giảm

Dù đã có những dấu hiệu khả quan vào đầu tuần, song giá vàng lại diễn biến giảm dần đều trong những ngày tiếp theo của tuần trước, với mỗi đợt tăng giá đều bị kìm hãm bởi dữ liệu lạm phát cao hơn, lợi suất trái phiếu tăng và đồng đô la mạnh hơn.

Đặc biệt, trong phiên cuối tuần, kim loại quý đã đánh mất mốc 4.600 USD do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt, cùng với đó là bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang và giá dầu giữ vững trên 100 USD. Giá vàng giao ngay đã thiết lập mức thấp nhất trong tuần là 4.511 USD trước khi hồi phục nhẹ và chốt tuần quanh vùng 4.540 USD/ounce, giảm hơn 170 USD mỗi ounce so với cuối tuần liền trước.

Giá vàng đang chịu nhiều áp lực trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn căng thẳng

Trong nước, vàng SJC niêm yết cuối tuần tại 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng mỗi lượng tính chung tuần. Đây cũng là mức giá phổ biến của các thương hiệu vàng nhẫn lớn.

Với diễn biến tiêu cực của thị trường kim loại quý tuần qua, phần lớn các chuyên gia đã từ bỏ hy vọng về triển vọng tăng giá của vàng trong ngắn hạn, bất chấp sự lạc quan của giới đầu tư..

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy trong số 13 chuyên gia tham gia thì chỉ có 2 chuyên gia, tương đương 15%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 10 người – chiếm 77% tổng số – dự đoán giá sẽ giảm. Một nhà phân tích còn lại dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 29 phiếu bầu, cho thấy đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ quan điểm lạc quan bất chấp những khó khăn của giá vàng.

Cụ thể, 17 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 59%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 4 người khác, tương đương 14%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 8 nhà đầu tư còn lại, chiếm 28% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Những chuyên gia hiếm hoi tin rằng vàng tăng giá cho rằng có khả năng đợt bán tháo hôm thứ Sáu đã loại bỏ hầu hết các lệnh bán trên thị trường hợp đồng tương lai. Do đó, sự hỗ trợ liên tục từ các ngân hàng trung ương toàn cầu có thể tạo ra một đợt tăng giá ngắn hạn.

Trong khi phần đông còn lại lo ngại về bối cảnh giao dịch hiện nay đã không còn dễ dàng với vàng như trước đây và những gì gây áp lực cho thị trường này trong tuần trước sẽ tiếp tục kéo dài vào tuần tới.

Tuần tới, các dữ liệu kinh tế sẽ bao gồm thông tin về nhà ở, sản xuất và tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ, cùng với biên bản cuộc họp FOMC gần đây nhất, nhưng câu chuyện chủ đạo trên thị trường kim loại quý có lẽ vẫn là cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và tác động của nó đến giá dầu và lợi suất trái phiếu.