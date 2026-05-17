Vàng và bạc tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản dài hạn trong suốt quý II/2026, nhưng một công ty đầu tư cho biết, thị trường vẫn đang chờ đợi một tác động kinh tế vĩ mô rõ ràng trước khi hai kim loại quý này có thể tăng mạnh.

Trong báo cáo triển vọng kim loại quý mới nhất, Sucden Financial cho biết, lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và đồng USD mạnh vẫn là những trở ngại chính đối với giá vàng, bù đắp cho sự bất ổn địa chính trị và nhu cầu vàng vật chất ổn định. Các yếu tố này hiện mới chỉ đóng vai trò như một mức giá sàn thay vì trở thành động lực thúc đẩy thị trường đi lên.

Để đạt được mức tăng đáng kể, cần có lãi suất thực thấp hơn và đồng USD suy yếu hơn, Sucden Financial nhận định.

Giá vàng, bạc cần chất xúc tác mới để tạo động lực tăng trưởng mới (ảnh minh họa).

Sucden lưu ý rằng vàng đã gặp khó khăn trong việc phát huy vai trò là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt tại Trung Đông. Thay vì thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng thỏi, các cuộc xung đột gần đây lại khiến giá dầu tăng cao, làm gia tăng kỳ vọng lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên — qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lợi suất như vàng.

Các nhà phân tích cho rằng giá vàng khó có thể tăng mạnh cho đến khi thị trường bắt đầu phản ánh triển vọng lợi suất thực thấp hơn, đồng USD suy yếu hoặc tín hiệu rõ ràng hơn về việc Cục Dự trữ Liên bang chuyển sang chính sách nới lỏng tiền tệ.

Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh rằng bối cảnh cấu trúc dài hạn đối với vàng thỏi vẫn rất tích cực. Lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục bất chấp những đợt biến động giá, cho thấy dòng vốn tổ chức vẫn hiện diện mạnh mẽ. Dù vậy, nhu cầu này hiện chủ yếu giúp hạn chế rủi ro giảm giá thay vì tạo động lực cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Sucden cho biết, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn, với vùng hỗ trợ quanh 4.500 USD/ounce. Việc giá tăng lên 4.800 USD/ounce có thể phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế yếu hơn hoặc tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang.

Công ty đầu tư này cũng nhận thấy môi trường tương tự đối với bạc, ngay cả khi giá bạc đầu tuần đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng, vượt 87 USD/ounce.

Bạc tiếp tục được hỗ trợ bởi bối cảnh nguồn cung ổn định hơn so với vàng, nhờ tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài và vị thế đầu cơ tương đối thấp. Sau đợt điều chỉnh mạnh hồi đầu năm, vị thế đầu cơ trên thị trường bạc COMEX đã giảm đáng kể, khiến mức độ tiếp xúc hiện thấp hơn nhiều so với giai đoạn đỉnh trước đó. Lượng bạc nắm giữ trong các quỹ ETF cũng giảm so với cuối năm 2025, cho thấy sự tham gia của các tổ chức suy yếu bất chấp tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường.

Bất chấp đà tăng gần đây, Sucden cho biết thị trường bạc vẫn thiếu quy mô dòng vốn đầu tư thường thấy trong các chu kỳ tăng giá bền vững.

Giá bạc được dự báo sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ trong quý II nhờ tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài và vị thế đầu cơ tương đối thấp. Một đợt tăng giá mạnh hơn có thể sẽ cần đến hoạt động mua vào từ các quỹ ETF, sự gia tăng trở lại của vị thế đầu cơ và môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn.

Sucden Financial cũng cho biết, bạc nhạy cảm hơn với các điều kiện kinh tế vĩ mô so với vàng do tỷ trọng nhu cầu công nghiệp lớn. Bạc có thể hoạt động vượt trội hơn vàng trong kịch bản "hạ cánh mềm", khi lạm phát giảm và Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách mà không đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Trong bối cảnh đó, thanh khoản được cải thiện trong khi nhu cầu công nghiệp vẫn duy trì ổn định.

Tuy nhiên, Sucden cảnh báo, nếu kinh tế suy thoái mạnh hơn, sự phụ thuộc vào nhu cầu công nghiệp có thể trở thành điểm bất lợi đối với bạc, khiến kim loại này biến động mạnh hơn và có nguy cơ hoạt động kém hiệu quả hơn so với vàng.

Về xu hướng ngắn và trung hạn, Sucden Financial dự báo, giá bạc sẽ duy trì vùng hỗ trợ từ 70–72 USD/ounce. Để phục hồi lên vùng 80–85 USD/ounce, thị trường có thể cần dòng vốn mạnh hơn từ các quỹ ETF cùng với sự cải thiện của các điều kiện kinh tế vĩ mô.