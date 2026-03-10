Nếu tăng lương cơ sở 8% từ 1/7, thu nhập người hưởng lương tăng bao nhiêu?

Ngày 9/3, thông tin tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, một trong những nội dung được cử tri quan tâm là chính sách cải cách tiền lương.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc điều chỉnh tiền lương thời gian qua được thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, chắc chắn, hiệu quả và phù hợp với khả năng của nền kinh tế.

Đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp. Đối với khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu cũng được điều chỉnh hằng năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. Phó Thủ tướng cho biết, thời gian tới, các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

"Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội", Phó Thủ tướng thông tin.

Việc điều chỉnh tiền lương sẽ được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Hiện nay, lương cơ sở người dân đang được hưởng là 2,34 (2.340.000 đồng)/tháng. Nếu tăng 8% từ 1/7/2026, lương cơ sở sẽ tăng lên 2.527.200 đồng/tháng (tăng 187.200 đồng/tháng).

Bảng ví dụ, diễn giải lương hiện tại và dự kiến tăng 8% từ 1/7/2026

STT Hệ số lương Mức lương 2,34 hiện hưởng (VNĐ) Mức lương dự kiến tăng 8% (VNĐ) 1 2,34 5.475.600 5.913.648 2 2,67 6.247.800 6.747.624 3 3,0 7.020.000 7.581.600 4 3,33 7.792.200 8.415.576 5 3,66 8.564.400 9.249.552

Trước đó, lương cơ sở được điều chỉnh tăng vào tháng 7/2024. Thời điểm đó, lương cơ sở được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, với mức tăng 30%.

Liên quan đến chính sách tiền lương, tại Hội nghị giao ban mới nhất của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nêu lên 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 3/2026 là: Tiếp tục chú trọng triển khai các nhiệm vụ về cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp bảo đảm phù hợp, đồng bộ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.