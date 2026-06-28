Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 145,500 Bán 148,500

BTMH Mua 144,300 Bán 148,300

Tỷ giá

USD Mua 26,084 Bán 26,454

EUR Mua 29,204 Bán 30,744

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín

Sự kiện: Nhà đẹp - Phong thủy

Căn hộ có hai tầng với tổng diện tích 120m2 được cải tạo khéo léo để bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn vào mỗi ngày.

"Quả Roi Chín duplex mọc ở đằng Tây" là cái tên mà nhà thiết kế đặt cho căn hộ duplex mezza được cải tạo mới toàn bộ nội thất này. Khi nhận công trình chị đã thấy căn hộ chứa đựng tiềm năng khác biệt mặc dù có hướng Tây: "Đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật khi chiều tà đổ bóng, một vẻ đẹp bạn chỉ có thể thấy khi chạy theo ánh mặt trời."

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 1

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 2

Điều thú vị là căn hộ đã được thay đổi chủ đề về màu sắc và tinh thần ngay ở những phút cuối, điều được giữ lại là kết cấu công năng, hình thức nội thất đã được thay đổi và tạo ra kết quả vô cùng đẹp mắt.

Điều thú vị là căn hộ đã được thay đổi chủ đề về màu sắc và tinh thần ngay ở những phút cuối, điều được giữ lại là kết cấu công năng, hình thức nội thất đã được thay đổi và tạo ra kết quả vô cùng đẹp mắt.

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 4

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 5

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 6

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 7

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 8

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 9

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 10

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 11

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 12

Tầng một là không gian của phòng khách, bàn ăn, bếp với bàn đảo có mặt bàn làm bằng gạch thủ công màu đỏ hoàng hôn và chân bàn là một bức tranh chủ đề rừng. Để dẫn lên tầng hai, một cầu thang quấn vừa vặn tạo nên sự chuyển tiếp nhẹ nhàng. Điểm nhấn cho khoảng thông tầng cầu thang này là đèn chùm có hình dạng như những chuỗi ngọc trai.

Tầng một là không gian của phòng khách, bàn ăn, bếp với bàn đảo có mặt bàn làm bằng gạch thủ công màu đỏ hoàng hôn và chân bàn là một bức tranh chủ đề rừng. Để dẫn lên tầng hai, một cầu thang quấn vừa vặn tạo nên sự chuyển tiếp nhẹ nhàng. Điểm nhấn cho khoảng thông tầng cầu thang này là đèn chùm có hình dạng như những chuỗi ngọc trai.

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 14

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 15

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 16

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 17

Tầng hai là phòng ngủ riêng tư và phòng tắm đồng bộ với không gian chung, từ màu sắc tới ánh sáng đều ấn tượng nhưng vẫn tạo ra một tổng thể nhẹ nhàng cho hoạt động nghỉ ngơi thư giãn.

Tầng hai là phòng ngủ riêng tư và phòng tắm đồng bộ với không gian chung, từ màu sắc tới ánh sáng đều ấn tượng nhưng vẫn tạo ra một tổng thể nhẹ nhàng cho hoạt động nghỉ ngơi thư giãn.

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 19

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 20

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 21

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 22

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 23

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 24

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 25

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 26

Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín - 27

Theo tiết lộ của nhà thiết kế, tổng chi phí cho toàn bộ nội thất này là 600 triệu.

Theo tiết lộ của nhà thiết kế, tổng chi phí cho toàn bộ nội thất này là 600 triệu.

'Tái sinh' nhà tập thể cũ chỉ hơn 20m2 thành tổ ấm thanh lịch
'Tái sinh' nhà tập thể cũ chỉ hơn 20m2 thành tổ ấm thanh lịch

Dự án cải tạo được thực hiện trong một khu tập thể cũ rất đẹp còn lại của Hà Nội. Chỉ hơn 20m2 nhưng đã lột xác hoàn toàn với vẻ đẹp thanh lịch và...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thúy Hiền ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/06/2026 09:04 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Nhà đẹp - Phong thủy Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN