Khối bất động sản đồ sộ trải dài khắp Vương quốc Anh của Vua Charles III

Sau khi lên ngôi năm 2022, Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla quản lý mạng lưới dinh thự rộng lớn khắp Vương quốc Anh. Một số là tài sản gắn liền với ngai vàng, số khác được ông mua hoặc thừa kế từ gia đình.

Dưới đây là 11 cơ ngơi xa hoa của nhà vua:

Cung điện Buckingham

Cung điện Buckingham là nơi ở chính thức và trụ sở làm việc của quốc vương Anh tại London. Với 775 phòng, đây là nơi Vua Charles III tiếp đón các nguyên thủ, tổ chức quốc yến và thực hiện các cuộc gặp hàng tuần với Thủ tướng Anh.

Clarence House

Nằm cạnh Cung điện St James ở London, Clarence House là nơi Vua Charles III sinh sống từ khi còn mang tước hiệu Thân vương xứ Wales. Dinh thự xây dựng từ năm 1827 và được cải tạo lớn vào đầu những năm 2000.

Hiện đây vẫn là nơi ở thường xuyên của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, đồng thời là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện chính thức.

Highgrove House

Highgrove House ở hạt Gloucestershire được xem là "ngôi nhà gia đình" của nhà vua. Ông mua bất động sản này năm 1980 và biến nơi đây thành điền trang nổi tiếng với những khu vườn được chăm sóc công phu.

Vua Charles thường tổ chức các buổi tiếp khách và làm việc tại đây.

Lâu đài Balmoral

Nằm ở vùng cao nguyên Scotland, Balmoral là nơi nghỉ hè yêu thích của cố Nữ hoàng Elizabeth II và hiện thuộc sở hữu của Vua Charles III.

Nhà vua và Hoàng hậu Camilla thường dành mùa hè tại đây cùng các thành viên hoàng gia. Balmoral cũng là nơi Charles và Công nương Diana hưởng tuần trăng mật năm 1981. Từ năm 2024, lâu đài lần đầu tiên mở cửa cho công chúng tham quan.

Birkhall

Birkhall là một ngôi nhà riêng nằm trong khuôn viên Balmoral. Trước khi kế vị ngai vàng, đây là nơi nghỉ dưỡng yêu thích của Vua Charles III.

Ông và Hoàng hậu Camilla thường dành thời gian câu cá, đi bộ và tham gia các hoạt động cộng đồng tại vùng Scotland.

Llwynywermod

Llwynywermod là dinh thự của nhà vua tại xứ Wales, gần làng Myddfai. Bất động sản được mua năm 2006 và cải tạo bằng nhiều vật liệu địa phương.

Khuôn viên gồm ngôi nhà chính, ba căn nhà nhỏ, một nhà kho cùng đồng cỏ chăn cừu rộng lớn.

Dumfries House

Nằm ở Ayrshire, Scotland, Dumfries House được Vua Charles III mua năm 2007 nhằm cứu một công trình lịch sử khỏi nguy cơ bị bán đi.

Sau khi được trùng tu, nơi đây trở thành điểm du lịch nổi tiếng, tạo ra nhiều việc làm cho địa phương. Du khách hiện có thể tham quan hoặc nghỉ qua đêm tại khu nhà nghỉ trong khuôn viên.

Lâu đài Mey

Lâu đài Mey ở miền bắc Scotland được nhà vua thừa kế từ mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 2002.

Vua Charles III là chủ tịch quỹ quản lý lâu đài và thường tới đây nghỉ vài ngày mỗi tháng 8. Khu điền trang còn có nhà nghỉ 10 phòng, nơi du khách có cơ hội ngắm cực quang khi thời tiết thuận lợi.

Sandringham House

Sandringham House ở Norfolk nổi tiếng là nơi đại gia đình hoàng gia đoàn tụ mỗi dịp Giáng sinh, truyền thống được Nữ hoàng Elizabeth II khởi xướng từ năm 1988.

Được mệnh danh là "ngôi nhà thoải mái nhất nước Anh", Sandringham cũng là nơi Vua Charles III tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc tế. Năm 2025, ông từng tổ chức các cuộc gặp với Tổng thống Moldova Maia Sandu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại đây.

Lâu đài Windsor

Được xây dựng từ khoảng năm 1070, lâu đài Windsor là nơi ở lâu đời nhất của hoàng gia còn được sử dụng. Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều quân vương Anh, trong đó có cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Windsor hiện vẫn là một trong những dinh thự quan trọng bậc nhất của Vua Charles III.

The Old Mill

Năm 2025, Vua Charles III chi khoảng 3,8 triệu USD để mua The Old Mill ở Wiltshire, nằm sát Ray Mill House - nơi ở riêng yêu thích của Hoàng hậu Camilla. Theo truyền thông Anh, quốc vương muốn bảo đảm sự riêng tư cho vợ, tránh nguy cơ bất động sản lân cận bị biến thành địa điểm tổ chức đám cưới hay sự kiện công cộng.