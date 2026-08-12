Nhà không có sân, ở chung cư thì đặt lễ cúng cô hồn ở đâu?

Nỗi băn khoăn của cư dân sống ở chung cư

Như chúng ta đã biết, nghi lễ cúng cô hồn đã trở thành một nét văn hóa tâm linh sâu sắc trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đặc biệt vào tiết tháng Bảy âm lịch – mùa Vu Lan báo hiếu. Người xưa dạy: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", việc bố thí cho các âm linh lang thang, không nơi nương tựa, không chỉ thể hiện lòng từ bi mà còn mang ý nghĩa cầu an cho gia đạo.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, khi đô thị hóa ngày càng phát triển, không gian sống dần thu hẹp vào những căn hộ chung cư cao tầng, nghi lễ truyền thống này lại đặt ra không ít băn khoăn cho gia chủ.

Việc đốt vàng mã, hương khói nghi ngút hay bày biện mâm cúng lớn tại những không gian chung cư chật hẹp, vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ và gây ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng. Chính vì lẽ đó, nhiều người dân tín tâm trăn trở làm sao để vẹn tròn đạo hiếu, giữ gìn bản sắc văn hóa mà vẫn dung hòa được với quy định và điều kiện thực tế của chung cư?

Sống ở chung cư cúng cô hồn thế nào?

Thông tin trên Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong ngày Đại lễ Vu lan, thông thường thì có thêm nghi thức "Cúng cô hồn", diễn ra sau 12 giờ trưa. Trong đạo Phật, cúng vong linh và cúng cô hồn là những nghi lễ thông dụng. Các chùa vẫn tổ chức cúng vong linh hàng ngày cho bá tánh Phật tử thập phương.

Ý nghĩa là để bố thí thức ăn cho những vong hồn chưa được siêu thoát, không nơi nương tựa, không người cúng quảy (ví dụ như những người chết mất xác ở bụi bờ sông biển,... mà gia đình không hay biết để thờ cúng).

Thông thường, cúng cô hồn phải lập một đàn tràng hoặc làm ở đình, miếu, chùa... Vì vậy tháng 7 âm lịch có rất nhiều đình, chùa, miếu tổ chức cúng cô hồn vào một ngày nhất định từ đầu tháng tới rằm.

Với nhà ở chung cư, vị trí được nhiều người có kinh nghiệm khuyên dùng là ban công căn hộ, vừa là không gian ngoài trời, vừa thuộc phạm vi riêng của gia đình.

Nhưng một số người ở chung cư vẫn có thể cúng cô hồn, đó là những gia chủ phát tâm lớn mời cao tăng, pháp sư có hiểu biết sâu về nghi lễ về lập đàn tràng cúng cô hồn tại căn hộ chung cư. Đàn tràng lập ở ban công và bày đầy đủ đàn lễ - các sư thầy bảo nhà ở chung cư đặt lễ cúng cô hồn ở ban công, chứ dứt khoát không được đặt trong căn hộ, cũng không được đặt ở bậu cửa và không quy định hướng lễ.

Lễ cúng cô hồn đơn giản, nhưng chỉ cúng đồ chay (vì dân gian cho rằng nếu như cúng đồ mặn cho cô hồn sẽ khơi dậy lòng tham, sân, si khiến các vong hồn không thể siêu thoát mà còn quấy nhiễu người trên dương thế).

Ở chung cư thì đặt lễ ở đâu

Với nhà ở chung cư, vị trí được nhiều người có kinh nghiệm khuyên dùng là ban công căn hộ, vừa là không gian ngoài trời, vừa thuộc phạm vi riêng của gia đình. Tuyệt đối không đặt mâm lễ trong phòng khách hay ngay trước cửa ra vào căn hộ.

Một điểm cần lưu ý là không nên đặt lễ ở hành lang chung của tòa nhà, đây vừa là lối thoát hiểm, vừa là lối đi chung của nhiều hộ gia đình khác, việc bày mâm lễ ở đó không chỉ bất tiện mà còn ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Nếu căn hộ không có ban công hoặc không gian phù hợp, gia đình có thể gửi lòng thành tại chùa, nhờ các sư thầy làm lễ thay.

Nghi lễ cúng cô hồn đã trở thành một nét văn hóa tâm linh sâu sắc trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đặc biệt vào tiết tháng Bảy âm lịch – mùa Vu Lan báo hiếu.

Một số chung cư hiện đại, đặc biệt là những khu dân cư có sự đồng thuận cao và ban quản lý thấu hiểu văn hóa tâm linh, sẽ thiết lập các khu vực chung dành riêng cho các nghi lễ cộng đồng, trong đó có cúng cô hồn. Đây thường là các sân thượng, sân vườn, hoặc khu vực sảnh rộng rãi được quy định rõ ràng. Việc cúng tại khu vực chung mang lại nhiều ưu điểm vượt trội về không gian và sự thoáng đãng, giúp gia chủ có thể bày biện mâm cúng đầy đủ hơn mà không lo ảnh hưởng đến không gian sống riêng tư.

Theo VTC News, trước khi cúng cô hồn, gia chủ cần làm lễ cúng Phật, thần linh và gia tiên. Khi tiến hành, người cúng nên ăn mặc chỉnh tề, giữ tâm từ bi, niệm danh hiệu chư Phật và tụng một số bài kinh chú.

Điểm quan trọng nhất là mâm cúng cô hồn phải đặt ngoài sân hoặc vỉa hè, tuyệt đối không bày trong nhà để tránh rước vong linh vào quấy nhiễu. Sau khi hương cháy tàn, gia chủ tiến hành rải muối gạo, hóa vàng mã, rưới nước bốn phía. Đồ cúng sau lễ không được mang vào nhà mà nên chia cho mọi người lấy lộc, hoặc thả xuống sông, ao, hồ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.