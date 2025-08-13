Nhà máy điện hạt nhân phải dừng hoạt động khẩn cấp vì… đàn sứa

Tối Chủ nhật vừa qua, các lò phản ứng số 2, 3 và 4 của nhà máy Gravelines tự động ngừng vận hành khi hệ thống lọc nước tại trạm bơm bị “nghẽn” bởi một đàn sứa bất thường. Vài giờ sau, lò phản ứng số 6 cũng phải dừng hoạt động. Theo thông báo của Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF), sự cố không gây nguy hiểm cho cơ sở, nhân viên hay môi trường.

Nhà máy Gravelines có tổng cộng 6 lò phản ứng, mỗi lò công suất 900 MW, được làm mát bằng kênh dẫn nước từ Biển Bắc. Do hai lò còn lại đang bảo dưỡng định kỳ, toàn bộ nhà máy hiện tạm thời ngừng sản xuất điện.

Hoạt động tại nhà máy điện Gravelines ở Pháp đã bị tạm dừng sau khi một đàn sứa xâm nhập vào hệ thống làm mát

Nguyên nhân nào khiến sứa xuất hiện dày đặc ở vùng biển này?

Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ nước biển tăng do biến đổi khí hậu đã kéo dài “mùa sinh sản” của sứa. Derek Wright, chuyên gia sinh học biển thuộc Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), cho biết: “Nước ấm hơn khiến sứa sinh sản nhanh hơn và ở những vùng như Biển Bắc, khoảng thời gian sinh sản ngày càng kéo dài.”

Ngoài ra, sứa có thể “đi nhờ” các tàu chở dầu, lọt vào két dằn nước ở một cảng và bị thải ra ở một vùng biển hoàn toàn khác. Một số loài ưa môi trường nước tĩnh giàu sinh vật phù du, như cảng biển hay kênh đào, nên dễ tập trung thành đàn lớn gây sự cố. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Pháp mà còn từng gây ảnh hưởng tới các nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Sứa có gây nguy hiểm cho con người và môi trường xung quanh không?

Loài sứa xâm lấn xuất hiện ở Gravelines không có nọc độc, nên không đe dọa trực tiếp tới con người. Tuy nhiên, sự gia tăng bất thường của chúng là một lời nhắc nhở về những tác động ít được chú ý của “ô nhiễm nhiệt” – lượng nhiệt mà các nhà máy điện thải ra môi trường nước trong quá trình làm mát.

Bãi biển gần nhà máy cũng là điểm nóng mà nhiều người di cư tìm cách vượt biển sang Anh. Việc đàn sứa khổng lồ tràn vào kênh dẫn nước là một hiện tượng “vừa bất ngờ vừa khó đoán trước”, buộc EDF phải dừng hoạt động nhà máy để xử lý.