Giá vàng lập đỉnh, bất ngờ nhu cầu mua vàng của người dân

Thị trường vàng trong nước liên tục phá kỷ lục

Trong những tháng đầu năm 2025, thị trường vàng thế giới và Việt Nam chứng kiến biến động mạnh.

Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động đồng pha với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/3, giá vàng thế giới bình quân đạt 3.000,08 USD/ounce, tăng 10,31% so với tháng 2/2025. Trong tháng 3, giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh mới do ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế và địa chính trị. Chỉ số giá vàng trong nước tháng 3 tăng 4,68% so với tháng trước, tăng 32,68% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 10,75% so với tháng 12/2024. Bình quân quý 1/2025, chỉ số giá vàng tăng 31,45%.

Đỉnh điểm, sáng 6/5, giá vàng miếng SJC trong nước chạm mốc kỷ lục khi một số doanh nghiệp niêm yết giá bán lên tới 123,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể, SJC, Doji, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt báo giá mua vàng miếng ở mức 121,3 triệu đồng/lượng, bán ra 123,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, Bảo Tín Minh Châu niêm yết 117,5-120,5 triệu đồng/lượng.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng trong những ngày giá biến động mạnh. Ảnh: Hồng Cảnh

Nhu cầu mua vàng của người dân giảm mạnh

Dù giá vàng tăng mạnh mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư dài hạn, tốc độ tăng giá quá nhanh đã khiến nhu cầu mua vàng trong nước giảm đáng kể. Báo cáo tài chính quý 1/2025 của PNJ cho thấy doanh thu bán hàng và dịch vụ đạt 9.760 tỷ đồng, giảm mạnh so với 12.703 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. PNJ nhận định sức mua trang sức suy yếu do giá vàng cao, trong khi thu nhập người tiêu dùng không theo kịp. Doanh thu vàng 24K cũng giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng thực tế của người dân giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Hồng Cảnh

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của PNJ, ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, cho biết giá vàng tăng nhanh khiến người tiêu dùng với ngân sách 5-7 triệu đồng chỉ mua được chưa tới 1 chỉ vàng, so với 1 chỉ trước đây. Điều này làm giảm sức mua. Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư thiên về mua và cất giữ thay vì bán ra, dẫn đến nguồn cung vàng vãng lai khan hiếm. Quy trình kiểm tra xác thực khách hàng trong giao dịch vàng cũng góp phần làm giảm tỷ lệ mua bán.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng thỏi và tiền vàng tại Việt Nam trong quý 1/2025 giảm 15% so với cùng kỳ, chỉ đạt 12 tấn. Nguyên nhân chính là khan hiếm nguồn cung trong nước và mức phí bảo hiểm cao, khiến người dân hạn chế mua vàng.

Bảng xếp hạng nhu cầu vàng thỏi và tiền vàng của các quốc gia trong quý 1/2025. Ảnh: WGC

Giá vàng tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến sức mua mà còn làm thay đổi hành vi tiêu dùng. Nhiều người dân chọn chờ giá ổn định hơn trước khi quyết định đầu tư hoặc mua sắm trang sức. Trong khi đó, các doanh nghiệp vàng phải điều chỉnh chiến lược để thích ứng với tình trạng nguồn cung khan hiếm và nhu cầu suy giảm.